Mit einem Volksbegehren gegen die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) wollen die Freien Wähler den Druck auf die CSU-Landtagsfraktion erhöhen.

Die Freien Wähler beteiligen sich dazu an einer bayernweiten Unterschriftenaktion. Am Samstag, 27. Januar, sammeln sie von 9 bis 12 Uhr beim Alten Rathaus am Oberen Markt Unterschriften.Nur in 220 bayerischen Gemeinden würde die Strabs umgesetzt, so FW-Vorsitzender Alois Frank. Viele reiche Städte wie Starnberg und München könnten darauf verzichten. "Das widerspricht der Forderung nach gleichen Lebensbedingungen in Bayern." Auch in Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg würde die Verwaltung keine Bescheide auf Straßenausbaubeiträge erheben."Es kann jeden treffen", betonte Bernhard Herzog, Geschäftsführer der Freien Wähler. "Die Unterschriftenaktion betrachte ich deshalb als politisch unabhängig." Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und besonders die Landbevölkerung werde abkassiert. Dagegen wehren sich die Freien Wähler. "Wir fordern, dass die weggefallenen Anliegerbeiträge in Zukunft aus allgemeinen Steuermitteln abgedeckt werden." Und zwar aus einem Fördertopf des Freistaates mit über 150 Millionen Euro jährlich.25 000 Unterschriften inklusive Personalien benötigen sie, um ein Volksbegehren anzustoßen. FW-Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter Hubert Aiwanger sieht sich auf einem guten Weg. Konkrete Beschlüsse zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung müssen zeitnah im Landtag erfolgen.___Weitere Informationen: