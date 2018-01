Nun verteuern die USA mit Strafzöllen bestimmte Importe - und nehmen einen Handelskrieg in Kauf. Fazit von einem Jahr "America First": Die Vereinigten Staaten haben seitdem gesellschaftlich, politisch und militärisch dramatisch an Boden verloren.

Wenn sich mehr als 50 Staats- und Regierungschefs in Davos einfinden, waren sich die total vernetzten Länder der Welt noch nie so nahe - und liegen gleichzeitig so weit voneinander entfernt. Denn beim angeblichen Schutz nationaler Interessen verlieren alle Beteiligten. Die Vereinigten Staaten stellen für China den bedeutendsten Absatzmarkt der Welt dar (bei einem US-Handelsdefizit von 300 Milliarden Dollar). Anderseits sind die Chinesen der gewichtigste Gläubiger der USA: Die Amis schulden ihnen Kredite in der enormen Dimension von 1,2 Billionen Dollar.Das durch das unberechenbare Handeln Donald Trumps verursachte globale Vakuum füllt China mit hegemonialen Aktivitäten in Fernost und mit wirtschaftlicher Wucht vor allem in Afrika und zuletzt in Osteuropa. Das erstarkte Russland schafft militärische Fakten in Nahost und an der Grenze zur Nato. Die westlichen Industrienationen sind tief gespalten; auf die Führungs- und Schutzmacht USA ist in keiner Weise mehr Verlass. Von Brandherden wie Nordkorea ganz zu schweigen ...Vielleicht verzaubert Thomas Manns naher "Zauberberg" in Davos die Mächtigen der Welt mit klugem Humanismus. Träumen darf man ja.