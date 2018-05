Wie kaum ein anderer hat Hans Schröpf als Oberbürgermeister die Stadt Weiden zu einer der steuerkräftigsten Gemeinden Bayerns entwickelt und nachhaltig geprägt. Daran erinnerten die Spitze von CSU-Kreisverband und -Fraktion an seinem Grab im Stadtfriedhof. Anlass zur Gedenkstunde, zu der auch Inge Schröpf und Georg Stahl kamen, war der 80. Geburtstag, den Schröpf am 15. Mai hätte feiern können. Die immer noch sichtbaren Spuren und Leistungen Schröpfs, der von 1976 bis 2007 die Stadt führte, betonten CSU-Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer, Fraktionschef Wolfgang Pausch sowie Bürgermeister Lothar Höher. Mit 28 Jahren in den Stadtrat und mit 38 Jahren zum OB gewählt, blieb Schröpf 31 Jahre im Amt. Das Eisstadion trägt seinen Namen: "Hans-Schröpf-Arena".