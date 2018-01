Das Weidener Dreigestirn: Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (SPD) und seine Bürgermeister Jens Meyer (SPD) und Lothar Höher (CSU) verstehen sich prächtig. Der OB zieht sich 2020 zurück, die beiden anderen nicht. Könnten Sie nicht auch gegeneinander, zum Beispiel um die Seggewiß-Nachfolge kämpfen. Zudem wollten wir wissen, was sie von 2018 erwarten. Mit den Bürgermeistern sprach Volker Klitzing.

Bürgermeister Jens Meyer : Gespannt bin ich, ob sie in Berlin schaffen, eine Große Koalition auf die Beine zu stellen oder ob es zu Neuwahlen kommt. In Weiden bin ich gespannt, wie es mit den Realschulen weitergeht. Außerdem wird es spannend, ob es gelingt, das "NOC" noch 2018 zu eröffnen.Bürgermeister Lothar Höher: Mit Spannung sehe ich den Landtags- und Bezirkswahlen entgegen, ob ich mit einem guten Ergebnis als Direktkandidat für den Bezirkstag wiedergewählt werde. Mit Spannung sehe ich auch nach Berlin, wie es um eine Große Koalition bestellt ist.Meyer: Da warten wir mal ab, was das Jahr so mit sich bringt.Höher: Ich freu mich auf die Fußball-WM. Und ich freu mich, dass sehr, sehr viel passiert in Weiden, wie zum Beispiel der Wittgarten-Durchstich, der Neubau der AOK, die Bebauung des NT-Areals an der Weigelstraße, ich freu mich wie das "NOC" wächst und viele andere Projekte.Meyer: Wofür zu alt?Meyer : Ist er denn zu alt. Ist die Altersgrenze nicht angehoben? Warten wir es ab. Nichts ist entschieden. Es ist zu früh, um sich Gedanken zu machen. Ich denke, wir werden in den nächsten Monaten die Weichen stellen. Es sind ja noch zwei Jahre hin.Höher: Warum?Höher: Das wäre tatsächlich ein schöner freundschaftlicher Wettkampf. Doch dafür bin ich zu alt. Und als 3. Bürgermeister bin ich ja trotzdem mit dabei. Über die OB-Kandidatur werden wir bei der CSU wohl erst nach den Landtags- und Bezirkswahlen reden.