Es steht zwar kein Jubiläum an, aber das 47. Weidener Bürgerfest, wie immer am letzten Sonntag im Juni, wird doch ein besonderes. Es bleibt in diesem Jahr nicht nur bei Johnny Gold, der Stadt- und Jugendblaskapelle, sowie Zoigl, Gyros und Spanferkel. Es kommt auch eine große Portion Europa dazu.

Nicht selbstverständlich

"Bürgerbegegnung"

Wie Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bei einer Pressekonferenz mitteilte, startet die "Bürgerbegegnung", deren Schlusspunkt das Bürgerfest am 25. Juni sein wird, bereits am Donnerstag vorher. Dazu werden einige Hundert Gäste aus den Partnerstädten erwartet. Überschrieben ist das Treffen mit dem Titel "Europa 2020 - kulturelle Vielfalt und Chancengleichheit für alle". Es ist sozusagen der zweite Teil eines Projekts, das vor einigen Wochen mit einem Europa-Fest in Issy-les-Moulineaux begonnen hat.Man müsse etwas für Europa tun und gegen Euro-Skeptiker die Flagge zeigen, sagte Seggewiß. Er kündigte arbeitsintensive, aber auch schöne Tage an. Man wolle den Bürgern übersetzen, was Europa bedeutet. Dass zum Beispiel Deutschland und die hiesige Wirtschaft von der EU profitiere wie kein anderer. Für viele sei es selbstverständlich, die grenzenlosen Möglichkeiten wie arbeiten, studieren und verreisen zu nutzen. "Dafür muss man auch etwas tun."Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz und Organisatorin Sigrid Schneider stellten das Programm der "Bürgerbegegnung" vor. So zeigen gleich zu Beginn am Donnerstag, 22. Juni, um 16 Uhr im Kepler-Gymnasium Vertreter der Partnerstädte ihre Maßnahmen gegen Ausländerfeindlichkeit auf. Der Gastgeber präsentiert "Weiden ist bunt". Der Freitag steht im Zeichen der Europa-Berufsschule und des Arbeitskreises Asyl, bevor ab 19 Uhr ein bayerischer Zoiglabend den Tag in der Almrausch-Hütte gemütlich ausklingen lässt.Im Mittelpunkt am Samstag ab 9.30 Uhr steht im Neuen Rathaus ein Workshop. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie Europa die Flüchtlingssituation bewältigen kann. Ein Besuch in der Flüchtlingsunterkunft "Camp Pitman" schließt sich an, bevor sich der Förderverein "Café Mitte" vorstellt. Der Bürgerfest-Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst aller Religionen im Max-Reger-Park. Am Nachmittag stellt sich der "Verein Weidener Partnerschaften" bei einer Fahrt zum Vulkanmuseum in Parkstein vor.Und dann ist nur noch Bürgerfest. Event-Managerin Gertrud Wittmann berichtete, dass schon am Samstagabend ab 18 Uhr die "King Size Combo" die Aufwärmrunde übernimmt. Am Sonntag spielen dann auf fünf Bühnen rund 15 Bands wie "Highline", "Blue Haze" oder die "Tännessee Fireliner". Neu ist, dass das "Sündikat" auf dem Marianske-Lazne-Platz ein eigenes Programm bietet. Und rund 70 Vereine, Verbände und Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl.___Weitere Informationen: