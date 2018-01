Die Arbeit im Bundestag läuft in den Ausschüssen. Wer dort positioniert ist, bestimmt das Geschehen mit. Die Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten sitzen an einigen Schaltstellen.

Weiden/Amberg. Wenn an diesem Mittwoch alles so läuft, wie es sich die AfD vorstellt, übernimmt mit Peter Boehringer ein Bundestagsabgeordneter eine Schlüsselposition im parlamentarischen Geschäft in Berlin, der den Stimmkreis Amberg vertritt. Boehringer soll den Haushaltsausschuss führen. Zudem ist er Sprecher des Arbeitskreises Haushalt der AfD. Im Haushaltsausschuss ist der AfD-Politiker aber nicht der einzige Oberpfälzer Abgeordnete.Der Neumarkter CSU-Politiker Alois Karl , der ebenfalls den Stimmkreis Amberg im Bundestag vertritt, ist erneut Mitglied des Gremiums. Eine Position, die er auch in der vergangenen Legislaturperiode inne hatte. Karl ist auch stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. In der Unionsfraktion ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. Albert Rupprecht (CSU) aus Weiden ist Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung. Am Montagabend wurde er von seiner Fraktion mit 94 Prozent zum Sprecher für Forschung und Bildung und zum Arbeitsgruppenvorsitzenden gewählt. Zudem gehört der Weidener Abgeordnete Fraktionsvorstand und Fraktionsführung an.Uli Grötsch (SPD) ist wie vergangene Legislaturperiode Mitglied im Innenausschuss. In der vergangenen Sitzungswoche ist der Weidener Abgeordnete vom Bundestag mit dem besten Stimmergebnis als Mitglied ins Parlamentarische Kontrollgremium (PKK) gewählt worden. Er erhielt 566 Stimmen. Im PKK ist er Obmann der SPD. Grötsch gehört der neu gegründeten fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Wahlrechtsreform unter der Leitung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an. In seiner Fraktion ist Grötsch Sprecher der Arbeitsgruppe Wahlrechtsreform. Zudem soll er stellvertretender innenpolitischer Sprecher werden. Darüber hinaus ist er Mitglied der Arbeitsgruppe Inneres und der Arbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus. Grötsch ist auch Mitglied der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag und soll Mitglied der Parlamentariergruppe Mittlerer und Naher Osten werden.Marianne Schieder (SPD) ist ordentliches Mitglied in den Ausschüssen für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie im Ausschuss für Kultur und Medien. Stellvertretendes Mitglied ist sie im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Zudem ist die Schwandorfer Abgeordnete Parlamentarische Geschäftsführerin sowie Stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion. Zudem ist sie dort stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.Karl Hohlmeier (CSU) ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und gehört als Ersatzmitglied dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie an. Zudem ist der Schwandorfer Bundestagsabgeordnete Vorsitzender des Arbeitskreises II der CSU-Landesgruppe. Dieser befasst sich mit dem Themenbündel Wirtschaft und Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie Tourismus.Peter Aume r (CSU) ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bundestages. Zudem ist der Regensburger Abgeordnete Ersatzmitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.Ulrich Lechte (FDP) aus Regensburg ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Der Regensburger ist dort Berichterstatter für folgende Themen: Afrika, Südamerika, Australien/Ozeanien plus UN, internationale Organisationen und Globalisierung, Völkerrecht und Internationale Gerichtshöfe. Zudem ist der Abgeordnete Mitglied im Unterausschuss Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung.