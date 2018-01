Exakt acht Tage nach der "Bürger-Werkstatt" und dem Info-Abend der Stadt Weiden zum geplanten Gewerbegebiet West IV versuchen die Weidener Umweltverbände, ihre Sicht der Dinge klar zu machen. Unter dem Motto "Vorrang für die Natur - West IV verhindern" laden Bund Naturschutz und Greenpeace Weiden am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr in die Waldgaststätte Strehl, In der Weiding 2, ein.

Hans Babl von der Ortsgruppe Weiden des Bundes Naturschutz, Franz Zielinski von Greenpeace Weiden sowie Jürgen Holl (Bund Naturschutz, Kreisgruppe Neustadt-Weiden) und Reinhard Scheuerlein, Regionalreferent des Bundes Naturschutz für die Oberpfalz, führen in die komplizierte Thematik ein. Sie wollen Fragen beantworten und freuen sich auf die Diskussion.Nachdem sich bereits vor Jahren eine deutliche Mehrheit der Weidener in einem Bürgerentscheid für das Gewerbegebiet ausgesprochen hat, ist es für die Umweltverbände nicht einfach, ihren Bedenken Gehör zu verschaffen. Doch Fragen sind angebracht: Ist West IV alternativlos oder gibt es andere Möglichkeiten für Gewerbeansiedlung in und um Weiden? Warum lehnen Naturschützer ein Gewerbegebiet an dieser Stelle ab? Welche Bedeutung hat das große zusammenhängende Waldgebiet, in dem gebaut werden soll, für Mensch und Natur?Informieren wollen die Naturschützer auch darüber, wie weit die Planungen der Stadt gediehen sind, und welche Probleme bei der Umsetzung sie bereits jetzt als absehbar betrachten. Sie geben Hinweise zum laufenden Bebauungsplanverfahren: Was kann man tun, um Bedenken wirkungsvoll zu äußern (Stellungnahmen, Einwendungen) oder gar dem Vorhaben der Stadt Einhalt zu gebieten?