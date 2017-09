Bei den großen Parteien sitzt der Schock tief. Sie stürzen bei der Bundestagswahl ab. Immerhin ist es in Weiden gelungen, die Wahlbeteiligung von 62,79 auf 71,65 Prozent (von 20 743 auf 23 267) zu heben. 2524 Weidener mehr als 2013 gehen an die Urne. Doch wo setzen sie ihre Kreuze?

Obwohl nur mit einigen Infoständen vertreten, wirbelt die Alternative für Deutschland die Ergebnisse durcheinander. Sie ist zwar ohne Direktkandidat angetreten, sichert sich aber 14,55 Prozent der Zweitstimmen. Auf Anhieb räumt sie im Stockerhutgebiet ab: In zwei der drei Stimmbezirke in der Albert-Schweitzer-Schule erreicht sie über 23 Prozent, im dritten Wahllokal fast 21 Prozent und deklassiert die SPD. Die Genossen schaffen nur zwischen 19 und 21,35 Prozent.Auch in einem der sieben Stimmbezirke in der Rehbühlschule liegt die AfD vorn. Im Elly-Heuss-Gymnasium gelingt es der SPD gerade noch, die AfD um 2,5 Prozentpunkte auf Abstand zu halten. Im Wahllokal der Pestalozzischule, Zimmer 0.7, erreichen AfD und SPD identische Ergebnisse von je 19,52 Prozent. Ihre schwächsten Ergebnisse fährt die AfD in Weiden-Ost und in der Innenstadt ein: Sie bekommt im Wahllokal im städtischen Bauhof 9,73 Prozent, in einem der drei Stimmbezirke im Kepler-Gymnasium 9,91 Prozent und im Alten Schulhaus 10,31 Prozent. Nur 10.89 Prozent der 8353 Briefwähler votierten für die Rechtspartei.-Land bleibt "schwarzes" Land. Vorbild ist wieder mal Muglhof. Dort ist die Wahlbeteiligung mit 64,36 Prozent (130 von 202 Wahlberechtigten) am höchsten. Muglhof beschert der CSU mit 47,69 Prozent und deren Direktkandidaten Albert Rupprecht mit 53,13 Prozent, aber auch Einzelkämpfer Konrad Dippel mit 14,06 Prozent die besten Ergebnisse. Die Neunkirchener legen gute Werte für Rupprecht mit 47 und 41 Prozent (zwei Stimmbezirke) sowie CSU mit 42 Prozent nach. Je 43 Prozent zählen zwei Wahllokale im Kepler-Gymnasium für die CSU. Nur 3,2 Prozent erhält hier Dippel. Gisela Helgath und die Grünen verbuchen im Alten Schulhaus mit 11,8 bzw. 16,6 Prozent das beste Ergebnis.Zugleich sehen SPD mit 13,08 Prozent und Listenkandidat Uli Grötsch mit 11,72 Prozent in Muglhof kein Land. Punkten kann Uli Grötsch, der sein persönliches Wahlergebnis in Weiden (25,18 Prozent) nahezu unverändert hält, mit 31,68 Prozent in einem Stimmbezirk der Pestalozzischule. Im Zimmer nebenan erreicht FDP-Direktkandidat Martin Hofmann mit 9,02 Prozent sein bestes Ergebnis. Im Seniorenzentrum gelingt dies der FDP mit 12,96 Prozent.