"Die Stimmung war noch nie so gut gewesen", unterstrich FDP-Kreischef Heinz-Dieter Pauly bei der Wahlparty der Liberalen im DJK-Sportheim. "Aber wir sind auch realistisch genug um zu sagen: Lassen wir das Ergebnis erst einmal zu einem Ende kommen." Und mit Blick auf die lokalen AfD-Ergebnisse: "Es werden schwere Zeiten auf uns zukommen."

Wer auf der Party fehlte, war Direktkandidat Martin Hofmann. Der lag bei über fünf Prozent in Weiden und weilte derweil bei einem TV-Interview. Pauly machte deutlich: "Es ist schade, dass die AfD in den Bundestag einziehen wird." Hatte man doch die Vorstellung, dritte Kraft im Land zu werden. "Ist nicht ganz gelungen. Jetzt heißt es abwarten." Und: "Was die Bundesrepublik braucht, ist eine starke Opposition. Und die ist mit Sicherheit nicht durch die AfD gewährleistet." Wen er meinte? "Eine der beiden großen Volksparteien."Erschreckend sei das Abschneiden der AfD in der Region. "Die Beine übereinander zu legen und abzuwarten, wie damals bei den Reps" werde nicht reichen. "Das wäre auch ein großer Fehler." Auch Stadtrat Reinhold Wildenauer macht diese Entwicklung Angst: "Das trübt das Ganze. Vor allem, was die hohen Prozentanteile in manchen Stadtteilen angeht", erklärte er.