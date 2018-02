Wechsel an der Spitze der Landesärztekammer

Weiden/München. Der Hausarzt Gerald Quitterer aus Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist neuer Präsident der Bayerischen Landesärztekammer. Der 61-jährige Niederbayer ist am Samstag im Ärztehaus in München von der Delegiertenversammlung der Kammer im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt worden, teilte die Ärztekammer am Samstag mit. Zu seinen Stellvertretern wurde der 50-jährige Chirurg Andreas Botzlar aus Murnau (1. Vizepräsident) und der 59-jährige Wolfgang Rechl aus Weiden (2. Vizepräsident) gewählt. Der Weidener hausärztliche Internist hatte das Amt schon bisher inne. Alle drei Ärzte wurden für fünf Jahre gewählt

Quitterer tritt die Nachfolge Max Kaplan an. Der bisherige Präsident hatte vergangenes Jahr erklärt, dass er für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehe. Der neue Präsident setzte sich gegen Botzlar, Landesvorsitzender des Marburger Bundes Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender seines Verbandes, und die 66-jährige Internistin und Endokrinologin aus Nürnberg, Heidemarie Lux durch. Die bisherige Vizepräsidentin unterlag später Botzlar in der Wahl um den Posten des 1. Vizepräsidenten. Die Delegiertenversammlung ist die Vollversammlung der mehr als 82 000 Ärztinnen und Ärzte in Bayern. Sie bestimmte zudem sechs Vorstandsmitglieder sowie die 39 Abgeordneten zum Deutschen Ärztetag und die Mitglieder weiterer Gremien. Die 181 Delegierten der 63 ärztlichen Kreisverbände und der sechs medizinischen Fakultäten der Landesuniversitäten treten mindestens einmal jährlich zum Bayerischen Ärztetag zusammen.