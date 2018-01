Über 40 Teilnehmer aus dem Stadtrat und der Weidener Stadtverwaltung verbrachten am Freitag und Samstag eineinhalb Tage in Klausur im Kloster Waldsassen - wie schon in den Vorjahren. Anlass dafür war der Austausch über aktuelle Aufgaben in den Bereichen Innenstadt, Wohnen, Soziales, Wirtschaft und Wettbewerb zum Jahresanfang. Diese fünf Themen hatten die Fraktionen in der Vorbereitung selbst ausgewählt. Die Klausur war als Werkstatt konzipiert, in der die Teilnehmer Entwicklungsrichtungen erarbeiteten. Die Klausur war von Markus Kindsgrab, Leiter des Hauptverwaltungsamtes, organisiert worden und wurde von Zukunftscoach Roswitha Ruidisch moderiert. Die Teilnehmer arbeiteten kollegial und ergebnisorientiert an fünf Arbeitsaufträgen, so verlautete aus Teilnehmerkreisen. Über die Ergebnisse berichten die Fraktionsvorsitzenden und die Stadtspitze am Mittwoch, 17. Januar, in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Bild: exb