Der Oberbürgermeister blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft: Falls die Konjunktur - wie prognostiziert - in den nächsten beiden Jahren stabil bleibe, "können wir dem Herrgott danken". Denn auch Weiden sei dann weiter auf einem guten finanziellen Kurs. Die Zwischenbilanz im Finanzausschuss fiel am Montag rundum positiv aus: Durch ihren Konsolidierungskurs habe die Stadt seit 2014 "beispielhaft" zwei Drittel ihrer Schulden abgebaut: von rund 78 auf nun 57,8 Millionen Euro. "Das macht uns das Leben viel, viel leichter", stellte Seggewiß fest - auch mit Blick auf die abnehmende Zinsbelastung.

Der Dank galt Kämmerin Cornelia Taubmann. "Ihre Taktik eines Haushalts ohne neue Kreditaufnahmen finden wir gar nicht so schlecht", lobte CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch. Taubmann hatte vorher die Verwendung der heuer 7 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen erläutert. Allein 5,5 Millionen sind dabei für Sondertilgungen bestimmt. Pausch erinnerte daran, dass Weiden in den vergangenen Jahren insgesamt 22 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen erhalten hatte. Norbert Freundorfer (SPD) lobte den "Konsolidierungswillen" des gesamten Stadtrats und den großen Einsatz der Verwaltung.