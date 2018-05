Das Angebot ist neu, unentgeltlich und steht allen Menschen mit Behinderung offen. Der Name dafür klingt umständlich: Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Peter Weiß im NT-Interview.

Die Eröffnungsfeier für das neue Büro im ARV-Gebäude in der Parksteiner Straße ist für Montag, 7. Mai, vorgesehen. Die Weidener Beratungsstelle zählt zu den ersten 120 Einrichtungen, die bisher im Bundesgebiet genehmigt wurden. Insgesamt sind rund 400 derartige Fachstellen geplant.Weiß: Es handelt sich um ein völlig neues Angebot, das aufgrund des Bundes-Teilhabe-Gesetzes geschaffen wird. Ziel ist die kostenlose Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen, um die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von behinderten Menschen zu stärken.Ratsuchende erhalten Informationen über die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe am gesellschaftlichen und Arbeits-Leben. Das Besondere daran: Die Beratung erfolgt parteilich, das heißt, sie soll sicherstellen, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Diese Aufgabe übernehmen sogenannte Peer-Berater, also Fachkräfte, die selbst behindert sind oder chronisch krank.Nein. Derzeit befinden sich die Einrichtungen bundesweit noch im Aufbau. Die Bescheide für die neuen Beratungsstellen sind erst im Februar versandt worden. In ganz Deutschland sollen etwa 400 Fachstellen geschaffen werden.Andrea Wiedel wird die Tätigkeit in Teilzeit übernehmen. Sie ist Juristin, Erzieherin, Kommunikationstrainerin und selbst schwerbehindert. Dazu kommen eine Psychologin und später noch eine Sozialpädagogin. Das Büro ist für die Ratsuchenden erstmals am Dienstag, 15. Mai, geöffnet. Die Bürozeiten sind zunächst immer dienstags von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Davon unabhängig können auch Beratungstermine vereinbart werden. Wir planen später außerdem wöchentliche Sprechstunden im Landkreis Tirschenreuth. Dafür suchen wir derzeit noch geeignete barrierefreie Räume.Nein. Träger ist der Verein für ergänzende und unabhängige Teilhabeberatung in den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern. Gegründet wurde er unter anderem von der Bayerischen Gesellschaft für psychische Gesundheit, dem Allgemeinen Rettungsverband (ARV) Oberpfalz, dem Wohlfahrtsverband "Der Paritätische Niederbayern/Oberpfalz" und der Sozialteam GmbH. Aber auch Selbsthilfegruppen zählen zu den Mitgliedern. Anspruch der Beratungsstelle ist die Unabhängigkeit von Hilfeleistungs-Anbietern und Kostenträgern.Geplant ist zum Beispiel, Selbsthilfeorganisationen stark zu integrieren. Das Konzept sieht auch einen Fachbeirat vor, der aus Selbsthilfevertretern besteht und sich über die Erweiterung des Angebots Gedanken macht. Und wir möchten ein Selbsthilfeteam anbieten für Fälle von seltenen chronischen Erkrankungen. Wir haben also noch viel vor.