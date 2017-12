Seit über 60 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Weiden und Issy-les-Moulineaux. Zahlreiche Schüler haben sich in dieser Zeit besucht. Nun wollen die Städte den Austausch auf junge Erwachsene erweitern.

Freiwilligendienst Den deutsch-französischen Freiwilligendienst gibt es seit zehn Jahren. Das Projekt soll die Mobilität von jungen Deutschen und Franzosen fördern sowie ihre sozialen, kulturellen und sprachlichen Kompetenzen erweitern.



Der Dienst beginnt jedes Jahr im September. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt laut deutsch-französischem Jugendwerk höchstens 35 Stunden. In Seminaren werden die Teilnehmer auf ihre Aufgaben und ihren Aufenthalt im Nachbarland vorbereitet. Die Teilnehmer dürfen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Der Freiwillige Franzose in Deutschland erhält eine monatliche Entschädigung von 472,97 Euro vom französischen Staat (Agence de Service Civique) und 107,58 Euro von der deutschen Gebietskörperschaft, die den jungen Mann oder die junge Frau aufnimmt. Das Jugendwerk leistet einen Zuschuss für Transportkosten. In jeder Stadt gibt es zudem einen Tutor, an den sich der Freiwillige bei Fragen und Problemen wenden kann. (esa)

Weiden/Issy-les-Moulineaux. Dies beschlossen Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Alain Levy, Bürgermeister für internationale Beziehungen in Issy, kürzlich beim Aufenthalt der Weidener Delegation in Frankreich. Es soll ein deutsch-französischer Freiwilligendienst der Gebietskörperschaften eingerichtet werden. Den Vorschlag dazu machte Levy. Issy habe seit 2016 erste Erfahrungen mit einem Freiwilligendienst mit Togo gesammelt, berichtete Léna Bury vom Büro für internationale Beziehungen. "Wir würden das Projekt gerne erweitern", sagte sie.Von September 2018 bis August 2019 soll je ein Weidener und ein Bewohner von Issy in der Partnerstadt den Freiwilligendienst absolvieren. Die jungen Erwachsenen sind in dieser Zeit in einer kommunalen Einrichtung wie dem Stadtmuseum, dem Rathaus, in einer Schule tätig oder helfen bei der Flüchtlingsarbeit. Fremdsprachenkenntnisse seien kein Kriterium für die Bewerbung, sagte Ulrike Maronnie, Mitarbeiterin im Amt für internationale Beziehung in Issy. "Je nach Art des Freiwilligendienstes kann ein bestimmtes Niveau an Französischkenntnissen verlangt werden", heißt es allerdings auf der Internetseite des Jugendwerks."Ich bin sicher, wir finden jemanden, der das machen will", sagte Seggewiß. Er denke zum Beispiel an Abiturienten, die noch nicht sicher seien, was sie studieren wollen, und das Jahr in Frankreich nutzen, um Zeit zu gewinnen und um klarere Vorstellungen von ihrer Zukunft zu bekommen. In der Oberpfalz gibt es diesen Austausch seit 1. September 2017 zwischen den Partnerstädten Regensburg und Clermont-Ferrand. "Ich würde das Projekt auch bei uns befürworten", erklärte der OB.Ziel des Austauschs ist es, junge Leute für europäische Themen zu sensibilisieren. "Die Franzosen sind europäischer eingestellt als gedacht", sagte Levy bei dem Treffen im Sitzungssaal des Rathauses von Issy. Er sprach damit auch die Ziele von Präsident Emmanuel Macron an. "Wir haben in Deutschland eine steigende Europaskepsis", entgegnete Seggewiß. Er dankte Levy für sein Vertrauen, Weiden als Partner für den Austausch ausgewählt zu haben. Seggewiß und Stadtrat Veit Wagner, der die Delegation begleitete, zeigten sich begeistert.Die Stadt Weiden muss laut deutsch-französischem Jugendwerk die Aufgaben des freiwilligen Franzosen in der Oberpfalz vorbereiten, ihm eine monatliche Vergütung von 107,58 Euro zahlen, einen Tutor bereitstellen und dem Franzosen Hilfe bei der Eingliederung anbieten. Außerdem hilft Weiden bei der Wohnungssuche, stellt eine Unterkunft oder gewährt Sachleistungen.Issy wolle für das Projekt bei der EU noch eine Förderung beantragen. Grundsätzlich wird der Europäische Freiwilligendienst vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, dem Service Civique (Freiwilligendienst) und der Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (Französische Vereinigung des Rats der Gemeinden und Regionen Europas) unterstützt.