Parteipolitischer Krach begleitet den Lärmschutz an der elektrifizierten Bahnlinie Hof-Regensburg. Nach Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindts (CSU) Zusicherung von Rechtssicherheit für Lärmvorsorge und Finanzierung, merkt Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (SPD) kritisch an, dass "man Herrn Rupprecht" wegen seiner "Nähe" zum Bundesverkehrsminister (für die Verhandlungen) "bewusst ausgewählt" habe.

OB auf den Schienen?

Seggewiß will auf Nummer sicher gehen, und noch während der Amtszeit von Dobrindt ein Schreiben an das Bundesverkehrsministerium richten, mit der Bitte, "uns diese Zusagen des Bundesverkehrsministers schriftlich zu bestätigen". Seggewiß: "Das parteiübergreifende Bündnis ,Ostbayern-Magistrale' besteht weiter. Wir werden mit Argusaugen darauf achten, mit welcher Wortwahl das Planfeststellungsverfahren, vermutlich im Frühjahr 2018 im Raum Oberfranken für die Teilstrecke Hof-Marktredwitz eröffnet wird.""Die Androhung eines Oberbürgermeisters, sich notfalls für den Lärmschutz auf die Schienen zu legen, genügt nicht. Da braucht es schon Lösungen", erklärte MdB Albert Rupprecht beim zentralen Wahlkampfauftakt der CSU Nordoberpfalz. Er habe mit Dobrindt gesprochen. Einen Rechtsanspruch auf Lärmschutz gebe es sonst bei keiner anderen Ausbaustrecke der Bahn in Deutschland. Nach Informationen unserer Zeitung dankte bei der nichtöffentlichen Sitzung von ostbayerischen Mandatsträgern am 26. Juli in Neustadt auch der Hofer Landrat Oliver Bär dem "Oberpfälzer" Abgeordneten Rupprecht für den "erfolgreichen Einsatz".