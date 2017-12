Wieder einmal hat ein Weidener Läufer bei der Corrida in Issy-les-Moulineaux Pech. Die Delegation erlebt jedoch auch viele glückliche Momente bei ihrem Besuch in der Partnerstadt.

Lichterfest Geschenk: "Was aus einem Geschenk werden kann", freute sich Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in Issy-les-Moulineaux. 2012 hatte er Alain Levy, in Issy Bürgermeister für internationale Beziehungen, einen Plan der Weidener Synagoge von 1889 überreicht. Dafür hat Levy nun einen Platz in der Synagoge in Issy gefunden. Mit Rabbiner Albert Nakache, Bürgermeister André Santini und Kurt Seggewiß hat er am Sonntag beim Lichterfest die Zeichnung feierlich enthüllt. Eine Infotafel erinnert an den spendablen Oberbürgermeister.



Sprachlosigkeit: Beim Chanukka-Fest begegnete Seggewiß zufällig einer Frau, die gebrochen Deutsch spricht. Sie sei als Kind aus Deutschland geflohen und freue sich, jemanden aus Weiden bei einem jüdischen Fest zu treffen. "Da schluckst", bemerkte der Weidener OB.



Große Ehre: Beim Chanukka-Fest auf einem Platz gegenüber der Synagoge durfte Seggewiß mit dem Rabbiner Albert Nakache die erste Kerze anzünden. Gemeinsam stiegen sie in einen Kran, der sie an die Spitze des mehrere Meter hohen Kerzenleuchters hob. Damit das Gaslicht brennt, durfte der OB den Funkenknopf drücken. "Ich bin stolz, dass man einem Deutschen die Ehre zukommen lässt, das erste Licht zu entzünden." (esa)

Weiden/Issy-les-Moulineaux. Ein Spaziergang durch prächtige Passagen in Paris, ein Abendessen in einem Restaurant, in dem Kellner Opernarien singen, die "Corrida de Noël" und das jüdische Chanukka-Fest: Die Delegation aus Weiden mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Frau Maria, Stadtrat Veit Wagner, Susanne Hirmer von Kulturamt und den Sportlern Markus Schreiner und Dieter Schuster nimmt von ihrem Besuch in der französischen Partnerstadt Issy-les-Moulineaux viele Eindrücke, aber auch neue Ideen, um die Partnerschaft zu vertiefen, mit nach Hause.Bei einem Gespräch im Sitzungssaal des Rathauses berieten sich Seggewiß und Alain Levy, Bürgermeister für internationale Beziehungen, wie sie ihre Bürger stärker für Europa begeistern können. Der Europa-Tag im Mai 2017, bei dem sich in Issy Vertreter der Partnerstädte getroffen hatten, könne im kommenden Jahr auf diese Weise nicht fortgesetzt werden. "Es hat zu viel gekostet", sagte Levy. Deshalb soll jede Partnerstadt für sich einen Projekttag organisieren und die Kollegen über das Programm informieren.Fast 14.000 als Weihnachtsmänner verkleidete Sportler nahmen tags zuvor an der "Corrida de Noël" teil. Für die Oberpfalz liefen Markus Schreiner und Dieter Schuster bei einem 10-Kilometer-Lauf mit. Den 5 Kilometer langen Parcours durch die Stadt und einen Park mussten sie zweimal bewältigen. Gut im Rennen war Schuster, der sonst für die SpVgg antritt. Der Weidener benötigte für die Strecke 48 Minuten und 21 Sekunden. In seiner Altersklasse erreichte der 73-Jährige damit Platz 1. "Es ging besser als gedacht", freute sich Schuster. Das Flair der Veranstaltung habe ihm sehr gefallen.Zunächst lief auch bei Markus Schreiner alles nach Plan. Er rannte in der Führungsgruppe mit, musste sich aber dann etwas zurückfallen lassen. Doch der Maler, der im Bauhof angestellt ist, war so schnell, dass er in der zweiten Runde durch den Parcours die langsamen Läufer einholte. Doch er konnte nicht auf die Zielgerade abbiegen. Die Helfer hatten die Führenden durchgelassen, stellten sich aber dem 44-Jährigen in den Weg. Er musste eine dritte Runde laufen. "Bei 40 Minuten war ich eigentlich fertig", ärgerte er sich. Statt der 10 war er 15 Kilometer unterwegs, statt auf Platz 12 auf Platz 774.Bereits im vergangenen Jahr hatte Christoph Schraml Pech, weil er in Führung liegend von einem Motorradfahrer falsch geleitet wurde. Die Organisation könnte für ein Rennen, an dem in mehreren Wettbewerben 14 000 Sportler teilnehmen, nicht besser sein, fand Schuster.