Weidens Oberbürgermeister deutet den Weg in die Zukunft an

Mit ihrem Verzicht auf die Organisation des Volksfestes bringen die Feuerschützen die Stadt in die Bredouille. Bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend deutete Oberbürgermeister Kurt Seggewiß an, dass die Stadt wohl zumindest 2018 als Veranstalter einspringt: "Das 120. Volks- und Schützenfest wird es geben." Seggewiß betonte aber auch, dass wesentliche Veränderungen nötig seien. So werde das Fest sicherlich nicht mehr in den Sommerferien stattfinden - "wenn die Leute im Urlaub und weg sind".

Das Thema Festplatz hatte Dieter Beer - mit der einzigen schriftlichen Anfrage zur Bürgerversammlung - vorgegeben. Er klagte, dass der neue Festplatz ungeeignet, zu teuer und zu wenig ausgelastet sei. Dem widersprachen Seggewiß ebenso wie Stadtkämmerin Cornelia Taubmann. Sie erinnerten daran, dass die Stadt versucht habe, den "Bürgerbräu"-Festplatz zu sichern. Allerdings sei es unmöglich gewesen, die Vorstellungen von Geschäftsführer Bernd Hauck mit einem Kaufpreis von bis zu 8 Millionen Euro (für ein Grundstückspaket) zu realisieren. Auch die Hochschule habe sich damals eingebracht. "Allerdings ebenfalls erfolglos." Der neue Festplatz, der 2,5 Millionen Euro gekostet habe, rechne sich, so Taubmann. Mit der Pacht erwerbe die Stadt zudem die Fläche. Als "Fake News" wertete der Oberbürgermeister Aussagen, der neue Festplatz sei doch wesentlich teurer geworden."Herr Hauck ist kein Weidener mehr", stellte Seggewiß bedauernd fest. Nur so sei erklärbar, dass die "Bürgerbräu", die mit der Stadt gute Geschäfte gemacht habe, nicht nur auf die jährliche Pacht von 130 000 Euro verzichtet, sondern die Festplatzfläche auch nicht als Parkplatz den Studenten zur Verfügung stelle, sondern deren Fahrzeuge abschleppen lasse. "Er ist an der Entwicklung der Hochschule nicht interessiert."Der Hauptverwaltungsausschuss wird sich am Donnerstag auch mit dem Volks- und Schützenfest befassen. Soweit die Stadt als Veranstalter auftreten solle, seien zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen nötig, heißt es in der Tischvorlage. "Außerdem wird das Volksfest nur unter zeitlichen und vergaberechtlichen Modifikationen nach Neuausschreibung stattfinden können (keine Kopie des Frühlingsfestes)." Für die Vorbereitung sei ab Januar für eine Halbtagskraft nötig. Trotz der erhofften Synergieeffekte bei der Vorbereitung der beiden Großveranstaltungen seien 50 000 Euro als zusätzliche Ausgabemittel bereitzustellen.