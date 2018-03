Seit mehr als zwei Monaten sind fast 100 Weidener Soldaten im Kosovo im Einsatz. Beim Besuch des Oberbürgermeisters erzählen sie, wie es ihnen geht, was an Ostern geplant ist - und warum momentan viele dem Militärpfarrer hinterherlaufen.

Besonderes Barbecue

Renaissance der Postkarte

Pristina/Prizren. Aufnäher statt Eier. Der Seelsorger im deutschen Feldlager in Prizren hat sich für die Feiertage etwas Besonderes einfallen lassen. Oberstabsgefreite Vanessa W. erklärt: "Der Militärpfarrer versteckt neun Osterpatches." Wer einen Aufnäher findet, bekommt eine Überraschung. "Das halbe Lager läuft dem Militärpfarrer gerade hinterher", sagt Stabsfeldwebel Daniel R. und lacht. Jeder wolle wissen, wo der Pfarrer die Dinger versteckt.87 Weidener Soldaten des Artilleriebataillons 131 feiern heuer spezielle Ostern - sie sind seit mehr als zwei Monaten in Prizren oder in der kosovarischen Hauptstadt Pristina stationiert. Dort leisten sie als Leitverband des 49. Deutschen Einsatzkontingents KFOR (Kosovo Force) ihren Beitrag zur Sicherung und zum Aufbau des Kosovos. Im August geht's zurück in die Oberpfalz.In Prizren veranstalten die Soldaten am Karsamstag ein Osterbarbecue. "Das ist ein Highlight", sagt Vanessa W. Auch im Feldpostamt ist zurzeit mehr los. Viele erwarten Osterpakete von der Familie, Freunden oder den in Weiden gebliebenen Kameraden. Auch in Pristina, wo das KFOR-Hauptquartier steht, freuen sich die Weidener Soldaten auf die Feiertage. Oberfeldwebel Stephan M. sagt: "Ich habe 20 Postkarten für Ostern verschickt." Jetzt wartet er auf die Antworten und hofft auf viele Pakete. Und wie geht's ihnen sonst so? Ganz gut, sagen alle. "Es fehlt an nichts." Man habe alles, was man braucht: Restaurants, Bars, Sportstudios, eine Kapelle, einen Supermarkt mit jeder Menge Parfums, Uhren, Bier und Lego-Spielsachen im Angebot - die Lager sind eigene, autarke Städte. Um Abwechslung in den Alltag zu bringen, wird gemeinsam Bingo gespielt oder Filme geschaut. Raus aus dem Lager dürfen die Soldaten nur im dienstlichen Auftrag, was nicht vielen zusteht. Die Ausnahme: Organisierte Betreuungsfahrten, Sightseeing.Auch wenn die Soldaten im Lager bleiben müssen - die Sicherheitslage im größten Teil des Kosovos ist stabil. Was den Einsatz, gerade auch für die Angehörigen daheim, deutlich entspannter macht als ein Einsatz in Afghanistan oder Mali. Trotzdem hat Vanessa W. Respekt vor der Aufgabe: "Man weiß nie, was passiert. Man darf das nicht unterschätzen."Natürlich ist auch im Lager nicht alles perfekt. Oberfeldwebel Stephan M. sagt: "Es fehlt ein Rückzugsort. Man kann nie richtig abschalten." Denn: Die Soldaten sind zu zweit in einer Stube untergebracht und immer im Dienst, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche - wenn etwas geschieht, müssen sie bereit sein. Was den Oberfeldwebel besonders stört: "Es nagt an einem, wenn Leute zu uns sagen: Ihr macht da doch nur Urlaub." Das stimme einfach nicht. Auch die schlechte Luft ist ein Thema. Gerade in Pristina, wo ein großes Kohlekraftwerk - auch "Wolkenfabrik" genannt - steht.Was keine Probleme bereitet, ist der Kontakt nach Hause. "Das läuft einwandfrei", sagt Daniel R. Dank einer guten W-Lan-Verbindung, Whats-App, Facebook und Videotelefonie. Aber auch alte Techniken kommen zum Einsatz. Der Stabsfeldwebel sagt: "Ich schreibe jede Woche eine Karte, da freuen sich die Kinder daheim." Aus dem Feldpostamt heißt es: "Manche Soldaten haben hier zum ersten Mal einen Brief geschrieben." Das sei eben schöner als ein Whats-App-Nachricht.In Gesprächsrunden mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß diskutierten die Weidener Soldaten auch über die Wohnraumsituation in Weiden und den heimischen Standort. Dieser kommt bei den Soldaten gut weg. Man spüre die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Bundeswehr: "Da kann man auch in Uniform in den Supermarkt gehen, ohne schief angeschaut zu werden."___Mehr Bilder im Internet: