Die Stadt Weiden müsse dringend neues Bauland ausweisen. Darauf wies Vorsitzender Hans Forster beim Treffen der CSU Weiden-Ost im Postkeller energisch hin. Erst kürzlich sei ein Grundstück mit einem Quadratmeterpreis in Höhe von 380 Euro erschlossen worden. In Redebeiträgen von drei Stadträten ging es dem mit über 100 Mitgliedern größten CSU-Ortsverband Weidens nicht nur um lokalpolitische Themen und Fragestellungen. Auch internationale Veränderungen und Herausforderungen wurden angesprochen.

Wolfgang Pausch machte in seinem Grußwort auf die anstehende Bundestagswahl aufmerksam und bekräftigte dabei auch die Forderung nach einer Obergrenze für die Einreise von Flüchtlingen. Zudem warnte er vor den Parolen von Nationalisten. Diese könnten mit ihren Vorhaben die europäische Idee in Gefahr bringen. "Kämpfen wir gegen die Rattenfänger", appellierte der Fraktionsvorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion. Lokalpolitisch machte er auf den dringenden Wunsch der Bürger nach einem neuen Kino für Weiden aufmerksam.Das Schlusswort sprach Alois Lukas. Er gewährte Einblicke in die Arbeit als Stadtrat. Dabei ginge es immer darum, sich "für das Wohl unserer Bürger" einzusetzen.