Eine virtuelle Jugendberufsagentur gibt es in Weiden bereits. Ziel ist jedoch die Schaffung einer reellen Jugendberufsagentur, in der alle Aufgaben und Leistungen gebündelt werden. "Wir denken an ein Haus oder eine Etage als Anlaufstelle für unter 25-Jährige, in der sie Ansprechpartner von Jugendamt, Jobcenter und Arbeitsagentur vorfinden": Susanne Reinhardt von der Kommunalen Koordinierungsstelle der Stadt Weiden erläuterte die Pläne im Jugendhilfeausschuss. Ein Kooperationsvertrag sei bereits unterzeichnet. Derzeit seien die Beteiligten dabei, die Details für die geplante Einrichtung festzulegen.

Die Jugendberufsagentur ist Ausfluss des Projekts "Jugend stärken im Quartier", an dem sich die Stadt Weiden seit Anfang 2015 erfolgreich beteiligt und für das Reinhardt eine Zwischenbilanz zog. Ziel ist die Vermittlung von 12- bis 26-Jährigen, die auf sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind, in Schule, Ausbildung oder Arbeit. In Weiden sind dafür acht Fachkräfte von drei Projektträgern tätig. Bis Ende Juni wurden 165 Teilnehmer erreicht. "Fast die Hälfte davon, nämlich 48 Prozent, ist weiblich."78 Prozent sind Schüler, 8,5 Prozent arbeitslose Jugendliche und 42 Prozent sind entweder alleinerziehend oder leben im Haushalt eines Alleinerziehenden. "Das zeigt, dass diese Personengruppe besonderen Unterstützungsbedarf hat", sagte Reinhardt mit Blick auf die Alleinerziehenden. "Gerade sie nehmen die Angebote aber auch gerne wahr." 38 Prozent der Teilnehmer haben einen Migrationshintergrund. Was erschreckend klingt: 16 Prozent der Teilnehmer (konkret: 25 Personen) sind von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit bedroht. "Das nimmt überall zu", bedauerte Reinhardt. "Die Zahl dürfte auch bei uns im Herbst wieder steigen." 112 Teilnehmer haben die Maßnahmen inzwischen beendet, zum Großteil regulär. "Nur ein kleiner Teil hat abgebrochen."Von diesen 112 jungen Leuten besuchen 45 Prozent eine Schule, haben einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Die restlichen 55 Prozent würden über das ESF-Bundesprogramm leider statistisch nicht ausgewertet. "Das System erfasst nur, wenn jemand beispielsweise von der Schule in die Arbeit wechselt. Wir gehen aber davon aus, dass von diesen 55 Prozent mindestens 30 Prozent weiter brav zur Schule gehen." Fast genau die Hälfte der Teilnehmer stammt aus den Stadtteilen Stockerhut, Lerchenfeld, Altstadt, Scheibe und Moosbürg. Die andere Hälfte kommt aus dem restlichen Stadtgebiet oder dem Landkreis Neustadt. Die Kontaktaufnahme erfolgte zum Großteil über das "Magische Projekt" und die Jugendsozialarbeit an Schulen. Immerhin 11 Prozent kommenaus eigenem Antrieb."Wir wollen gerne weitermachen und das Fördergebiet auf die ganze Stadt ausdehnen", betonte Reinhardt. Das aktuelle Förderprogramm endet zum 31. Dezember 2018. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will im Anschluss eine weitere Förderrunde mit drei Jahren Laufzeit starten.