Trotz immer neuer - sozialversicherungspflichtiger - Beschäftigungs-Rekorde und damit üppiger Einnahmen schreibt die Rentenversicherung rote Zahlen. Dem Minus von fast 1,6 Milliarden Euro 2015 folgte 2016 ein Defizit von 2,2 Milliarden Euro: in guten Jahren. Wie riesig würde diese finanzielle Lücke erst bei einer Konjunktur-Schwäche ausfallen? "In den Wind gesprochen" waren all jene Warnungen vor den Milliarden-Mehrbelastungen durch die Rente mit 63 für langjährig Versicherte und die Mütterrente. Die harte Konsequenz dieser sozialpolitischen Segnungen kommt nun schneller, als von den "Experten" prognostiziert.

Während die Politik die Rentenkasse zum Vorteil dieser Minderheit plündert, ist eine wachsende Zahl von Menschen von Altersarmut bedroht. Gleichzeitig sparen Bund und Länder jährlich Zigmilliarden durch die Nullzinsen, welche die Bürger faktisch um die spärlichen Früchte der privaten Altersversorgung bringen. Fast jeder Deutsche besitzt eine (kleine) Lebensversicherung und muss ohnmächtig verfolgen, wie dieses Polster für das Alter dahin schmilzt. Der Staat sollte den Menschen schleunigst und unbürokratisch jenes Geld zurückgeben, das ihm die Niedrigstzinspolitik netto einbringt.Dies wäre in der Tat ein Zeichen für ein "Mehr an sozialer Gerechtigkeit", die im beginnenden Bundestagswahlkampf so eindringlich beschworen wird: nicht selektiv für eine bestimmte Klientel, sondern in der Breite der Gesellschaft.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de