Kein Politiker, schon gar kein Minister, trifft eine Entscheidung für sich allein, sondern immer in Verantwortung für das Land und dessen Bürger. Die unverschämte, dreiste Eigenmächtigkeit von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat europäische Dimension: Denn ohne seine Zustimmung - im Namen von Deutschland - hätte sich in Brüssel keine Mehrheit für eine Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Pflanzengift Glyphosat in der EU gefunden.

Der CSU-Mann nimmt das ohne Befugnis gefällte Votum "auf seine Kappe". Dann soll er gefälligst so konsequent sein, und umgehend seinen Hut als Agrarminister nehmen. Wohl kaum ein Thema in der Gesellschaft wie das möglicherweise krebserregende Glyphosat wird derart kontrovers und emotional diskutiert. Dies allein hätte Schmidt veranlassen müssen, parteiübergreifend das Einvernehmen zu suchen. Stattdessen handelt er wider die Geschäftsordnung, untergräbt dazu die Autorität der Bundeskanzlerin und brüskiert den Wunsch-Koalitionär SPD. Weil Schmidt in der Politik beileibe kein heuriger Hase ist, liegt die Vermutung nahe, dass er die Verhandlungs-Atmosphäre vergiften will.Schmidt ließ nie einen Zweifel daran, dass Natur- und Artenschutz nicht sein Ding sind und er der industriellen Landwirtschaft nahe steht. Sie sind aus der Zeit gefallen, Herr Schmidt!