Der Volksmund nennt sie salopp die "Armee des Bürgermeisters". Mehr als 7600 Freiwillige Feuerwehren tun Dienst in den bayerischen Städten und Gemeinden. Der Freistaat förderte sie 2015 mit 33 Millionen Euro: Dafür bekommt der Staat gerade mal zwei Kilometer neue Autobahn. Im Schnitt.

Die Kommunen tragen das Gros der Kosten für ihre Feuerwehren. Sie "erkaufen" sich damit nicht nur qualitativ hochwertige Sicherheits-Leistungen bei Menschenrettung, Brandschutz und technischer Hilfe. Längst sind die Freiwilligen Feuerwehren in zahlreichen kleinen Ortschaften auf dem Land die letzte soziale Bastion für das Gemeinwesen: Seit mit der Gebietsreform die kommunalen Eigenständigkeit verloren ging, dann Pfarrhaus und Schule schlossen und zuletzt das Dorfwirtshaus dichtmachte.Das Feuerwehr-Gerätehaus entwickelt sich zum Mittelpunkt des Dorfs, sorgt für ein hohes Maß an Identifikation und Kommunikation. Ja, es wird natürlich auch gefeiert. Die Freiwilligen Feuerwehren verkörpern ein starkes Stück Heimat - und vermitteln darüber hinaus bodenständiges Grundvertrauen, dass wir in der Not verlässlich auf Beistand zählen können. Mehr als 150 Stunden (ohne Übungen) investiert ein Jugendlicher in die Ausbildung zum aktiven Feuerwehrmann, der dann mindestens 50 bis 60 Stunden im Jahr Freizeit opfert, um sich weiterzubilden und zu üben. Die Selbstverständlichkeit des Helfens hat ihren Preis.Die Anpassung des bayerischen Feuerwehrgesetzes an den Lauf der Zeit war längst überfällig: Damit den Bürgern auch in Zukunft wohnortnahe, vertraute und "hiesige" Sicherheit zuteil wird.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de