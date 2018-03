Könnten die Bürger direkt den Außenminister wählen, würde das Votum auf Sigmar Gabriel fallen. Die SPD schickt ihren - neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - angesehensten Politiker auf das Altenteil. Das neue Führungs-Duo, Andrea Nahles und Olaf Scholz, schert sich hier nicht um Umfragen. Neben manchen Animositäten spielen bei dieser Entscheidung der Partei-disziplinarische Durchgriff sowie die Verjüngung der SPD-Bundesminister-Riege eine wesentliche Rolle.

Die angestrebte Personal-Rochade der SPD trägt durchaus innovative Züge. Die Namen täuschen aber nicht darüber hinweg, dass die Probleme die alten bleiben, und neue dazu kommen. Am Image von Vize-Kanzler Scholz nagt seine politische Mitverantwortung als Hamburgs Bürgermeister für das Versagen der staatlichen Ordnung beim G 20-Gipfel.Der designierte Außenminister Heiko Maas hat das - gelinde gesagt - umstrittene "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" (der Name ist Programm) als Justizminister zu verantworten. Am neuen Umweltminister kleben die Klima-Ziele, die schon gar nicht mit der Kohle (für die sich viele Genossen stark machen) zu realisieren sind. Oben drauf kommt das Diesel-Problem: Konflikte mit CSU-Verkehrsminister Scheuer sind programmiert. Eine Mega-Baustelle bleibt das Rentensystem für das Ministerium Arbeit und Soziales. Nach 2025 tun sich gigantische Finanzierungslücken auf.