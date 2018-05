Ebenso überraschend wie ausführlich beschäftigte sich der Stadtrat am Montag erstmal mit - sich selbst. Grund: Die Fraktionen hatte am Freitag eine zweite Einladung des Oberbürgermeisters erreicht - zu einer ergänzenden Stadtratssitzung am Dienstag, falls am Vortrag Anträge aus Zeitmangel liegenbleiben würden. CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch sah das Gremium unter Druck gesetzt. "So sollte man nicht miteinander umgehen", erklärte er. Und Pausch erinnerte daran, dass generell als möglicher Fortsetzungstermin der jeweils folgende Montag vereinbart sei.

"Verwundert" zeigten sich auch Karl Bärnklau (Grüne) und Christian Deglmann (Bürgerliste), der forderte, den vorgesehenen "Ersatztermin" zu streichen. Letzteres zwar erfolglos. Doch das Problem erledigte sich am Ende von selbst: Die öffentliche Sitzung endete relativ pünktlich um 18.15 Uhr, nur ein (nicht dringender) Punkt fiel unter den Tisch.