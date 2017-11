Im Bundesprogramm "Demokratie leben" ist der Kampf gegen Rechtsextremismus und Populismus ein Schwerpunkt. Zur Überraschung der Initiatoren erhielt ein kleines Projekt die größte Aufmerksamkeit: das Seifenkistenrennen.

Es war lediglich als kleineres Projekt geplant. Trotzdem habe sich das vom Stadtjugendring durchgeführte Seifenkistenrennen zum Höhepunkt des Jahres gemausert, lobte Projektkoordinatorin Susanne Reinhardt von der Stadt. Dennoch merkte sie an: "Vielleicht ist dabei der eigentliche Grundgedanke des gegenseitigen Kennenlernens unterschiedlichster Gruppen etwas in den Hintergrund gedrängt worden." Im kommenden Jahr solle sich das ändern. Im Rahmen der Themenblöcke werde besonderer Wert auf die Vermittlung von Handlungskompetenzen der Akteure in der Zivilgesellschaft gelegt. Dazu zähle auch das Verständnis für demokratische Willensbildung.Dies beschlossen Vertreter der Stadt Weiden und der externen Koordinationsstelle bei ihrer Zwischenbilanz für das Bundesprogramm "Demokratie leben". Dieses läuft seit fast drei Jahren und soll 2019 enden. Rechts- und Sozialdezernent Hermann Hubmann sprach von einem erfolgreichen Jahr 2017.Durch zahlreiche Aktionen seien die Menschen in der Region dabei unterstützt worden, "sich für eine vielfältige Gesellschaft einzusetzen." Drei Handlungsfelder standen im Mittelpunkt der 22 Einzelprojekte. Es waren Islamismus einschließlich Salafismus, Flucht und Asyl sowie das Schwerpunktthema Rechtsextremismus und Populismus.50 000 Euro standen für Einzelprojekte zur Verfügung, an denen 1600 Personen teilnahmen, erklärte Reinhardt. Sie hob besonders Informationsveranstaltungen für Lehrer sowie die zahlreichen auf Schüler ausgerichteten Aktionen hervor. Angesprochen wurde auch die Wanderausstellung des FC Bayern "Verehrt, verfolgt, vergessen", das "Speed-Dating" mit Bundestagsabgeordneten sowie die Präsentation der Regionalbibliothek als "Ort vielfältiger Begegnung".Auch Kindertagestätten würden in das kommende Konzept einbezogen. Zusätzlich solle das das Themenfeld "Identitäre Bewegung" durch die Unterstützung der DGB-Initiative "Mach meinen Kumpel nicht an" aufgegriffen werden, ergänzte Herbert Schmid von der Projekt-Koordinationsstelle Arbeit und Leben. Schmid und Reinhard erläuterten die Einzelheiten des Programmablaufs im kommenden Jahr. Geplant sind beispielsweise zwei Vorträge an der OTH zum Thema Extremismus.Mit 48 000 Euro im "Aktionsfonds" und 7000 Euro im "Jugendfond" stehe im kommenden Jahr sogar etwas mehr Geld zur Verfügung. Allerdings könne derzeit nur bis zur Hälfte über diesen Betrag verfügt werden, weil der Bundeshaushalt noch nicht verabschiedet sei. Deshalb dürften diese Projekte vom Begleitausschuss vorerst nur bis 30. Juni genehmigt werden. Interessierte Maßnahmeträger werden am 29. November, 18 Uhr, bei Arbeit und Leben (Karl-Heilmann-Block 13) über Einzelheiten des kommenden Projektjahres informiert. Maßnahmen, die schon im Winter beginnen sollen, müssen bis 22. Dezember beantragt werden. Ansprechpartner bei der Stadt ist in den kommenden Monaten Zdenka Forsterová als Vertreterin von Susanne Reinhard unter Telefon 0961/813004.