Der TSV 1860 München wird sich für die Regionalliga Bayern bewerben. Geschäftsführer Markus Fauser kündigte am Montag an, die entsprechenden Lizenzunterlagen, "in den nächsten zwei Wochen" beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) einzureichen.

Der Verein geht fest davon aus, die Spielberechtigung als 19. Team der vierten Liga zu erhalten. Fauser entgegnete Spekulationen, wonach 1860 eine Insolvenz anstrebe, um Investor Hasan Ismaik loszuwerden."Insolvenzvermeidung steht im Vordergrund", sagte der Geschäftsführer. "Es ist nicht unser Ziel, auf einen Insolvenzantrag hinzuarbeiten." Weil Ismaik einen Millionenbetrag verwehrte, darf 1860 nicht in der 3. Liga antreten.Trainer Daniel Bierofka sagte: "Ich werde jeden Tag versuchen, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen." Er wünsche sich, dass beim TSV 1860 wieder Loyalität und Geschlossenheit herrschten.Den sportlichen Neustart in der Fußball-Regionalliga will der TSV 1860 München im Grünwalder Stadion angehen und nicht in die Allianz Arena. In den nächsten Tagen will der Verein dafür Gespräche mit der Stadt München und dem Erzrivalen sowie Arena-Besitzer FC Bayern führen, bei dem die Löwen zuletzt als Mieter gespielt hatten. Eine Rückkehr in das altehrwürdige Grünwalder Stadion ist für viele 1860-Fans ein Herzenswunsch.Eigentlich hat Sechzig in der Allianz Arena jedoch noch einen gültigen Vertrag als Mieter. Zudem ist fraglich, wie es mit dem Grünwalder Stadion weitergeht, sollte der Verein von der Regionalliga in die 3. Liga aufsteigen. All diese Fragen will 1860 in den nächsten Tagen klären. Innerhalb von zwei Wochen sollen dann die Lizenzunterlagen beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingereicht werden.Sportlich geht der TSV nach dem Zwangsabstieg mit zunächst 26 Spielern im Kader in die Saisonvorbereitung. Am Montagnachmittag steht die erste Einheit unter Daniel Bierofkaan. Die Mannschaft besteht großteils als Akteuren der ehemaligen U21, die in der abgelaufenen Saison Regionalliga-Vizemeister geworden war.