Es hätte ein Befreiungsschlag werden können, es wurde ein Rückschlag. Die SpVgg SV Weiden kam am Freitag böse unter die Räder - und das gegen einen möglichen Abstiegskandidaten.

Gleich danach das 2:0

Hattrick von Sengül

30 Grad, Traumwetter noch am Donnerstag - 13 Grad, nasskaltes Wetter und frostige Stimmung nur 24 Stunden später. "Das war eine ganz harte Landung für mich", sagte Dominik Forster doppeldeutig. Der Torhüter der SpVgg SV Weiden war am Freitagfrüh mit seiner Caro von den Flitterwochen von den Malediven heimgekommen, am Abend gab es das Kontrastprogramm zum Traumurlaub. "So hatte ich mir das natürlich nicht vorgestellt", meinte der Torwart nach der 0:5-Heimpleite gegen die DJK Don Bosco Bamberg. "In der ersten Hälfte waren wir mutlos, hatten richtig Angst", erkannte Forster seine Mitspieler nicht wieder.Bei der SpVgg SV lief an diesem Abend gar nichts zusammen. "Das ist ein ganz bitterer Abend für uns", sagte auch Trainer Stefan Fink. Die Gäste aus Oberfranken feierten damit erst ihren dritten Saisonsieg und haben sich hinten etwas Luft verschafft - und sie liegen nur noch ein Pünktchen hinter den Weidenern. "Wir waren von Anfang an zu langsam in unseren Aktionen, sind nicht in den Rücken der Bamberger Abwehr gekommen", kritisierte Fink weiter. Nach etwa 20 Minuten hatte sich sein Team zwar etwas gefangen und brachte einige ordentlich Aktionen nach vorne zustande, dann gingen aber die Gäste nach einem Kopfballtor von Felix Strobler in Führung. Und schon war es wieder vorbei mit der kleinen Weidener Herrlichkeit.Knackpunkt der Partie war wohl auch die ungerechtfertigte Gelb-Rote Karte für Florian Reich kurz nach Wiederanpfiff. "Danach war die Partie eigentlich entschieden", meinten Fink wie Forster. Das 2:0 (56.) durch Alassane Kane ließ nicht lange auf sich warten. Danach klappte bei den Bambergern einfach alles, die Weidener liefen meist hinterher. "Ich habe vor Bamberg gewarnt. Ich wusste, das ist eine gute Mannschaft", lobte Fink den Gegner. "Der Sieg geht vollauf in Ordnung." Einige unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters mochte er nicht kommentieren.Die Weidener sind jetzt wohl im Abstiegskampf der Bayernliga Nord angekommen. Das empfindet auch Torhüter Forster so: "Ja, wir rutschen nach dem guten Start jetzt Stück für Stück hinten rein." Einmal mehr wurde ein Dilemma der SpVgg deutlich: "Uns fehlt das Spielerische." Nachdem Fink auch Stefan Graf gelbvorbelastet vom Platz nahm, war die Schaltzentrale verwaist. Der Gegner nutzte das weidlich aus - vor allem Calvin Sengül. Der Stürmer machte mit einem Hattrick (58./84./87.) den Kantersieg der Bamberger vor knapp 250 Zuschauern perfekt. Und dennoch machten sie es gnädig. Forster: "Wir hätten auch noch mehr kassieren können."

: Forster, Wildenauer, Polom, Rupprecht, Scherm, Hegenbart (82.) Zeitler), Graf (57. Busch), Reich, Graml, Rodler, Werner

Bamberg: Glos, Esparaza, Wunder, Kettler, Spies, Strobler, Sengül, Schmoll (86. Leicht), Strohmer (81. Körner), Schäffler, Kane (75. Schwinn),Tore: 0:1 (30.) Felix Strobler, 0:2 (56.) Alassane Kane, 0:3, 0:4, 0:5 (56./84./87.) Calvin Sengül - SR: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 243 - Gelb-Rot: (49.) Florian Reich (SpVgg) wiederholtes Foulspiel