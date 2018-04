Rückblick auf die 125-Jahr-Feier 2017 hielt der 1. Athletenclub (AC) in der Hauptversammlung. Es sei ein sehr ereignis- und erfolgreiches Jahr gewesen, berichtete Vorsitzender Silvio Tröger. Der größte sportliche Erfolg war zweifelsfrei der Sieg der ersten Mannschaft in der Bayernliga. Eine Leistung, die auch der Leiter der Abteilung Gewichtheben, Lothar Schemmel, würdigte. So sei der Erfolg vor allem den Hebern zu verdanken, die zu jeder Zeit an ihre Grenzen gingen.

Auch dank der hervorragenden Jugendarbeit von Fritz Bruckner und Betreuer Peter Reichel gebe es immer wieder junge Talente, die den Mannschaftskader auffüllen könnten. Lediglich zwei Tabellenpunkte gaben die "Starheber" der Bayernliga-Mannschaft in der vergangenen Saison ab, die restlichen 22 Zähler wurden im Verein gehalten, vor allem durch die Relativpunkte der drei Leistungsträger Alexander Narr, Kerstin Schemmel (Deutsche Vizemeisterin 2017) und Johannes Popel. Letzterer ließ sich nicht einmal von einer Magenverstimmung bremsen und erbrachte mit 113 Punkten die beste Leistung. Auch eine Bezirksliga- und eine Masters-Mannschaft stellte der AC, allerdings waren hier keine derart großen Erfolge zu verzeichnen.Anders bei dem Jugendhebern. Hier berichtete Fritz Bruckner von positiven Entwicklungen bei den 14 Nachwuchssportlern. Bei den Knaben gab zwei süddeutsche Meisterschaftstitel und einen süddeutschen Vizemeistertitel. Der 1. AC Weiden gelte im Bereich der Jugendarbeit in Bayern als drittstärkster Verein.Über Ehrennadeln freuten sich Roman und Kerstin Schemmel für 20 Jahre Mitgliedschaft. Norbert Wurzer bekam eine Flasche Wein für 30 Jahre Treue. Hans Wittmann und Fritz Bruckner erhielten Ehrennadeln für 40 Jahre Mitgliedschaft. Geehrt wurde auch Erwin Heining für 60 Jahre Treue.