"Waldi" hat Recht

Die Art und Weise seines Statements und seine Wortwahl sind sicher fragwürdig, doch grundsätzlich liegt Marcel Waldowsky mit seinem Rundumschlag beim regionalen Fernsehsender OTV richtig. Mit dem 32-jährigen Stürmer, der auf dem Eis in Sachen Kampfgeist immer als Vorbild vorangeht, spricht endlich jemand aus, dass es in dieser Saison in der Mannschaft der Blue Devils offensichtlich nicht stimmt. In den Kommentaren in den sozialen Netzwerken wird "Waldi" für seinen couragierten Auftritt gelobt: Endlich hat jemand den Mut, die Probleme anzusprechen, lautet der Tenor.



Trainer und Vorstand haben zu lange geschwiegen, obwohl einige Akteure in vielen Spielen nicht über die gesamten 60 Minuten mit letztem Einsatz zu Werke gegangen sind. Erst am Sonntag nach der 5:10-Derbypleite gegen die Selber Wölfe sprach Coach Milan Mazanec endlich Klartext: "Einige Leistungsträger waren heute nur bei 80 Prozent!" Die fehlenden 20 Prozent an Einsatz sind vor allem eine Frechheit gegenüber dem zahlenden Zuschauer, der 100 Prozent Eintritt berappen muss.



Es bleibt zu hoffen, dass Marcel Waldowsky - trotz der heftigen Wortwahl - keine harten Sanktionen des Vereins fürchten muss. Und vielleicht ist es ihm ja gelungen, seine Teamkollegen wachzurütteln. Dann könnte die bisher verkorkste Saison mit einer starken Meisterrunde und spannenden Play-off-Spielen doch noch ein versöhnliches Ende nehmen.

Mit seinem Interview am Sonntagabend im regionalen Fernsehsender OTV hat Blue-Devils-Stürmer Marcel Waldowsky mächtig Staub aufgewirbelt. Trotz des Erreichens der Meisterrunde sei diese Saison "eine Katastrophe". Das war noch eine der harmlosesten Aussagen von "Waldi", der sich nach der 5:10-Derbypleite gegen die Selber Wölfe seinen ganzen Frust von der Seele redete: "Wir sind kein Team. Die Mannschaft ist ein Scheißdreck, unglaublich."Am Dienstag reagierte der Vorstand des 1. EV Weiden mit einer Stellungnahme auf den Rundumschlag von Waldowsky. "Wir haben durchaus Verständnis für Marcels Reaktion, die unmittelbar nach Spielende unter dem starken emotionalen Eindruck der Derbyniederlage gegen die Selber Wölfe entstanden ist. Wir verstehen seine Aussagen als Ausdruck seiner großen Identifikation mit dem 1. EV Weiden. Er zeigt immer vollen Einsatz und große Emotionen für den Verein, sowohl auf, als auch neben dem Eis. Dafür haben ihn die Fans zurecht in ihr Herz geschlossen und dafür schätzen auch wir ihn", erklärte Vorsitzender Thomas Siller.Mit den von Waldowsky getroffenen Aussagen werde man sich zusammen mit dem Mannschaftsrat inhaltlich auseinandersetzen, kündigte Siller an. Dieses Gespräch sei am Mittwochabend nach dem Training geplant. Der Vorsitzende zeigt zwar teilweise Verständnis, stellt aber auch deutlich fest: "Die Art und Weise seines Statements und seine Wortwahl billigen wir ausdrücklich nicht. Für Marcel ist zu diesem Thema alles gesagt, er möchte keine ergänzenden öffentlichen Statements abgeben. Die volle Konzentration der gesamten Mannschaft muss auf der am Freitag beginnenden Meisterrunde liegen." Unabhängig von diesem Vorfall und der aktuellen sportlichen Situation werde sich der Vorstand des 1. EV Weiden zeitnah ausführlich zur aktuellen Lage des Vereins äußern.In den sozialen Netzwerken werden Waldowskys Aussagen ausdrücklich gelobt. Fast alle User freuen sich, dass endlich jemand den Mut hat, die Wahrheit zu sagen.Im Onetz gab es bis Dienstagabend über 2500 Zugriffe auf das Interview, über die Facebookseite von Onetz erreichte es fast 20 000 User. OTV meldete, dass das Interview deutschlandweit für Aufsehen sorgt. Bis Dienstagmittag habe das Video fast 300 000 Menschen erreicht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz habe sich das Video über die sozialen Netzwerke verbreitet.