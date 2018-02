35 Kinder folgen der Einladung des 1. EV Weiden ins Eisstadion. Viele standen vorher noch nie auf Schlittschuhen. Die komplette erste Mannschaft leistet Schützenhilfe - auch beim Aufstehen. Nicht ganz ohne Hintergedanken.

Es wäre übertrieben zu sagen, er habe das große Nachwuchstalent schon gesichtet. "Aber wir sind zufrieden, dass heute so viele Kinder zum besten Sport der Welt gekommen sind", sagte Kinder-Chefcoach Jaroslav Brabec am Samstag beim ersten "Integration Day" in der Hans-Schröpf-Arena. Natürlich hoffe er ganz pragmatisch, dass vom Aktionstag der eine oder andere Youngster hängenbleiben werde bei den "Blue Devils". "Sonst wäre ja die ganze Arbeit umsonst gewesen."35 Kinder hatten die Einladung des 1. EV Weiden gerne angenommen. Viele davon ohne Vorkenntnisse auf dem Eis. Die komplette erste Mannschaft kümmerte sich beim Schnuppertag knapp drei Stunden lang rührend um die angehenden Kufen-Kids aus aller Herren Länder. Der Verein hofft dabei natürlich auf neue Eigengewächse, die er später zur ersten Mannschaft durchreicht. Das ideale Einstiegsalter? "Fünf, sechs Jahre", meinte Brabec. "Aber wir haben auch Achtjährige, die es noch schaffen."Vor Ort waren auch die Integrationsbeauftragte des Deutschen Eishockeybundes (DEB), Julia Eisenrieder, die deutsche Eishockey-Legende Ernst Höfer und Robert Schütt, der Vize-Generalsekretär des DEB. Auch der Trainerstab des 1. EV. Organisiert hatte die Veranstaltung der Nachwuchsbeauftragte Jens Maschke."Wir sind ständig auf der Suche nach Nachwuchs", erzählte Maschke. Natürlich sei es naturgemäß schwierig, Kinder ins Eisstadion zu locken, den ersten Kontakt herzustellen. Deshalb habe man die Anregung des DEB befolgt, Kinder aus allen Kulturkreisen in der Region aufs Eis zu bringen. "Kinder, die sich normalerweise nicht unbedingt fürs Eishockey interessieren. Türkische Kinder, Kinder aus Syrien, Flüchtlingskinder. Egal woher."In der Deutschen Nationalmannschaft spielten derzeit mit Yasin Ehliz und Sinan Akdag ja auch zwei Leistungsträger mit türkischen Wurzeln. "Bei uns sollen alle ein gutes Zuhause haben und ihren Sport ausüben können." Maschke schätzte, dass am Samstag Kinder aus sieben Nationen, vom Irak bis Russland auf dem Eis waren. "Amerikaner aus Grafenwöhr gehören genauso dazu." Beim Eishockey sei das richtige Einstiegsalter ein wichtiger Faktor. Wichtiger noch als beim Fußball, erklärte Maschke. "Bin ich Bewegungstalent, komme ich beim Fußball weiter. Beim Eishockey sind vier, fünf Jahre Altersvorsprung ein Riesenproblem."Aktuell zähle der 1. EV 120 Spieler in allen Altersklassen. "Von der U 19 bis zur U 8." Maschke: "Nächstes Jahr gibt es sogar eine U 7-Mannschaft." Bei den Bambini gehe es allerdings nicht um Tore, sondern eher spielerisch zu. "Da gibt's ach keine Presseberichte. Das wäre Unsinn. Die sollen einfach ihren Spaß haben."Im Grunde war der Schnuppertag als Einstieg in die Laufschule gedacht. Auf den Hosenboden fallen eingeschlossen. "Die ersten Schritte sind nicht einfach. Egal, die müssen da reinwachsen." Der Grundstock sei gelegt. Fürs Lauftraining seien zwei Termine pro Woche angesetzt. Maschke: "Das Thema Integration soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern fortgesetzt werden. Wir haben mit der Stadt Weiden schon Kontakt aufgenommen."