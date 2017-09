Eine Halbzeit lang fehlt dem Bayernliga-Derby Rasse und Klasse. Der FC Amberg führt zur Pause dennoch verdient mit 1:0. Dann legt die SpVgg SV Weiden ihr Phlegma ab und erzwingt eine Punkteteilung. Unterm Strich steht ein gerechtes Remis.

(ssl) Vor 1157 Zuschauern enttäuschten beide Mannschaften im ersten Durchgang und lieferten sich erst im zweiten Abschnitt einen Fight, der einem Derby gerecht wurde. Spielerisch blieb am Freitagabend im Sparda-Bank-Stadion über die gesamte Spielzeit vieles im Argen. Mit dem 1:1 konnten letztlich beide Trainer gut leben."Die erste Halbzeit geht auf unsere Seite, nach dem Wechsel war Weiden bemühter in seinen Aktionen nach vorne. Das Unentschieden geht so in Ordnung", sagte FC-Chefcoach Lutz Ernemann. Man habe aus Weiden "etwas mit nach Hause nehmen wollen. Dieses Ziel haben wir erreicht." Total unzufrieden zeigte sich Stefan Fink mit der lethargischen Vorstellung seines Teams in Halbzeit eins. "Wir waren zu weit weg vom Gegner, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Amberg hatte ein deutliches spielerisches Übergewicht", ärgerte sich der SpVgg-SV-Trainer. In der Pause seien "klare Worte" gefallen: "Die haben gefruchtet. Wir sind nach dem Wechsel ganz anders aufgetreten." Man habe letztlich mit dem Remis den Neun-Punkte-Abstand zu Amberg halten können: "Das war wichtig für uns."Die beiden Rivalen starteten vielversprechend in die Begegnung und hatten früh ihre ersten Chancen. Zunächst zielte Michael Busch nur knapp vorbei (4.), während bei den Gästen Sven Florek die erste vorsichtige Annäherung an das Gehäuse von Dominik Forster wagte (9.). Danach flaute das Niveau ab. Bei beiden Teams schlichen sich viele Abspielfehler in den Spielaufbau ein. Der SpVgg SV fehlte der nötige Biss in den Zweikämpfen, während der Gast die Wasserwerkelf mit Offensivpressing attackierte.Nach niveauarmen 30 Minuten ging Amberg unvermittelt in Führung. Niklas Lang ließ sich im direkten Duell mit Sven Florek zu leicht abkochen, Jan Fischer nahm aus gut 25 Metern Maß und der Ball schlug per Aufsetzer über den unglücklich aussehenden, Dominik Forster im Weidener Gehäuse ein (39.). Lediglich Benjamin Werner konnte vor dem Wechsel mit einem Weitschuss nochmals für Gefahr sorgen, fand aber in FC-Keeper Maximilian Bleisteiner seinen Meister (45.).Die Kräfteverhältnisse sollten sich nach dem Pausentee schlagartig ändern. Weiden kam mit viel Schwung aus der Kabine. Werner hätte bereits nach 20 Sekunden für den Ausgleich sorgen können, verzog aber knapp. Besser machte es Thomas Wildenauer. Nachdem zunächst Busch aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Andreas Graml an Bleisteiner scheiterte, drückte Wildenauer den zweiten Abpraller zum 1:1 über die Linie.Amberg wirkte geschockt und reagierte nur noch, während die SpVgg SV mutig nach vorne spielte. Wieder war Bleisteiner gegen einen strammen Schuss von Lang zur Stelle (56.). Der FC fing sich und war bei Kontern gefährlich. Der kurz zuvor eingewechselte Sebastian Schulik umspielte fast die gesamte Weidener Abwehr und auch Forster, der aber im letzten Moment mit einer starken Reaktion die erneute Gästeführung verhinderte (60.). Jetzt war es ein rassiges und intensiv geführtes Derby, in dem beide Teams mit offenem Visier agierten und auf den Siegtreffer drängten. Als erneut Werner den Ball am linken Pfosten vorbeisetzte (80.), stand die gerechte Punkteteilung fest.Viel Zeit zur Regeneration bleibt beiden Kontrahenten nicht. Bereits am Dienstag steht der 15. Spieltag der Bayernliga auf dem Plan. Dabei empfängt die SpVgg SV Weiden im nächsten Derby die DJK Gebenbach, während der FC Amberg zu Hause auf die SpVgg Ansbach trifft.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Bächer, Rupprecht, Scherm, Graf, Busch, Graml (87. Kießling), Lang (68. Rodler), Hegenbart (46. Reich). Werner

FC Amberg: Bleisteiner, Kojic, Helleder, Kühnlein, Florek, Keilholz, Fischer, Haller (71. Stellmach), Popp (57. Schulik), Fruth, GömmelTore: 0:1 (39.) Jan Fischer, 1:1 (52.) Thomas Wildenauer - SR: Steffen Ehwald (Schweinfurt) - Zuschauer: 1157