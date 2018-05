13 Gewichtheber des 1. AC Weiden sind bei den bayerischen Meisterschaften in Roding am Start. Der Nachwuchs lässt mit guten Leistungen aufhorchen.

Damen vorne dabei

Roding. Im Gewichtheben sowie in mehreren Leichtathletikdisziplinen kämpften insgesamt 70 Nachwuchssportler bei den bayerischen Meisterschaften um den Titel.Ganz jung, aber schon vorne mit dabei, waren Dmytro Lienhutin und Max Uschakow im Jahrgang 2008. Auch wenn es gegen Michael Lenz vom TSV Waldkirchen nicht reichte, ließ Lienhutin fünf Konkurrenten hinter sich und holte sich Rang zwei. Zudem war er zweitbester Heber der Jungen der Jahrgänge 2006 bis 2008. Max Uschakow landete im Jahrgang 2008 auf Platz 7. Im Jahrgang 2007 gingen die Vereinskollegen Gregor und Konstantin Wolf an den Start, die sich mit überzeugenden Leistungen die ersten beiden Plätze sicherten. Gold errang in dem Brüder-Duell Gregor Wolf.Damon Saxton (Jahrgang 2005) konnte dieses Mal bei der Leichtathletik nicht überzeugen und landete auf dem letzten Platz. Im Jahrgang 2003 nahm Dominik Lang die Bronzemedaille mit nach Hause.Erfolgreich waren auch die jungen Damen des 1. AC Weiden, die vorne mitmischten. Veronika Pilz (Jahrgang 2008) sicherte sich mit einer überzeugenden Leistung die Goldmedaille. Lara Junkers (Jahrgang 2004) ließ Elmas Altinsoy vom KSV Kitzingen hinter sich und wurde am Ende Dritte. Paula Grillmayer (Jahrgang 2003) erkämpfte sich in einem Viererfeld Rang drei.Bei den Jugendlichen, für die es im Gegensatz zu den jüngeren Kollegen vor allem auf die gehobenen Gewichte ankam, gingen vier Heber aus der Max-Reger-Stadt an die Hantel. Anna Pilz errang den Meistertitel ebenso wie Daniel Pilz. Auch Tobias Schemmel hat nun einen Titel, nachdem er mit nur einem Fehlversuch zwei Konkurrenten hinter sich gelassen hatte. Ludwig Karl musste sich in seiner Gewichtsklasse mit dem zweiten Platz begnügen.In der Mannschaftswertung wurden die Weidener Heber bei den Kindern und Schülern Vierter. Bester Verein war hier der gastgebende TB 03 Roding gefolgt vom TSV Waldkirchen und dem ASV Neumarkt. Bei der Jugend kamen die Weidener hinter dem TB 03 Roding auf Platz zwei.