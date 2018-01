Schützenfest in der Thermenwelt: Die Weidener Wasserballer machen Stuttgart richtig nass.

Die Weidener Wasserballer, die hoch favorisiert und sehr motiviert dem Jahresauftakt in der 2. Wasserball-Liga Süd entgegenblickten, erfüllten die Erwartungen und schlugen die Gäste vom PSV Stuttgart vor eigenem Publikum am Samstag klar mit 27:4. Damit übernehmen die Aigner-Schützlinge die Tabellenführung und setzen sich von der direkten Konkurrenz auch in Sachen Tordifferenz entscheidend ab. Am nächsten Samstag erwartet sie jedoch mit Stadtwerken München eine weit höhere Hürde, die zu nehmen ist, wollen sie den Titel verteidigen.Zum Beginn des Spiels in der Weidener Thermenwelt unterliefen den Hausherren noch einige Abschlussfehler, ehe sie richtig in Spiellaune kamen. Aus einer sehr stabilen und beeindruckend dichten Verteidigung demonstrierten die SV-Spieler Tor für Tor ihre Dominanz. Bereits zur ersten Viertelpause zerstörten die Weidener mit dem 7:0-Zwischenstand jede Hoffnung der Stuttgarter, ernstzunehmende Gegenwehr an diesem Abend zu liefern. Erst im zweiten Viertel, bei 9:0-Führung der Gastgeber, gelang den Schwaben der erste Treffer zum 9:1. Mit 11:1 wechselten die Teams die Seiten, der Rest des Spiels wurde zu einer reinen Formalität. Der Weidener Trainer bekam die Gelegenheit, einige taktische Varianten zu üben. Das klappte auch ganz gut. "Vor allem die stabile Konzentration der Mannschaft und die Spiellaune haben mich heute überzeugt, obwohl ich es, nach dem schweren Training der letzten Tage, noch nicht in dieser Form erwartet hätte. Nächste Woche wird sich zeigen, wo wir wirklich stehen. Wenn wir aber gesund bleiben, fahren wir sehr zuversichtlich nach München", freute sich Thomas Aigner direkt nach dem 27:4 Sieg im ersten Heimspiel des Jahres. Mit 10:2 im dritten und 6:1 im vierten Spielabschnitt lieferten seine Spieler einen richtigen Tor-Spektakel ab.Die nächsten Heimspiele finden am 17. und am 18. Februar statt. Gegen Leimen/Mannheim und gegen Cannstatt kann es schon interessant werden, die kommenden zwei Auswärtsaufgaben, nächste Woche in München und dann in Frankfurt haben es aber einen gewissen richtungsweisenden Charakter.Die Partien müssen die Weidener gewinnen, wenn sie den Meistertitel verteidigen wollen: "Wir wollen definitiv kein Spiel mehr verlieren, dann ist der Ausgang klar. Dennoch ist es noch ein langer Weg und wir müssen konsequent daran arbeiten, um die Ziele zu erreichen" erklärt Kapitän der Mannschaft Thomas Kick.

SV Weiden: Tor: Matthias Kreiner; Feld: Nikolaj Neumann (3 Tore), Alexander Hinz (6), Michael Trottmann (2), Thomas Kick (4), Denis Reichert (1), Toni Hinz (1), Robert Reichert (1), Marek Janecek (2), Andreas Jahn (1), Sean Ryder (6), Philipp Sertl und Cedrik Zupfer

Nächste Woche wird sich zeigen, wo wir wirklich stehen. SV-Trainer Thomas Aigner

Wasserverweise: Weiden 5, Stuttgart 7 - SR: Ralf Lauer und Gerhard Nerding