30 Nachwuchsheber zwischen 9 und 17 Jahren treten beim Pokalturnier gegeneinander an. Sogar der Nikolaus schaut in Weiden vorbei und belohnt die Kinder und Jugendlichen.

Die jüngsten Teilnehmer waren die Starter des Jahrgangs 2008. Ziel war es hier, nebst gültiger Versuche auch eine gute Technikwertung zu erzielen. Die Weidenerin Veronika Pilz war das einzige Mädchen und brachte stolze 20 Kilogramm zur Hochstrecke. Bei den Jungen kämpften drei junge Sportler um den Pokal. Die Nase vorne hatte Dimitriy Lienhutin vom 1. AC Weiden mit Technikwertungen bis 8,50 und Lasten bis 28 kg. Zweiter auf dem Treppchen war David Meingast (Roding), Dritter wurde Max Uschakow (Weiden).Im Jahrgang 2007 traten drei Heber des Weidener AC in einem internen Wettkampf gegeneinander an. Gregor und Konstantin Wolf und Robert Niederhaus machten die Platzierungen unter sich aus. Es siegte Gregor vor Konstantin Wolf und Niederhaus,Bei den Startern des Jahrgangs 2005 musste Damon Saxton den Athletenclub vertreten und gegen zwei Heber aus Neumarkt und Roding antreten. Trotz guter Leistungen im Stoßen reichte es nur für den dritten Platz.Im Jahrgang 2004 fand sich neben den jungen Männern auch wieder eine Frau auf dem Heberbrett. Lara Junkers ging für Weiden an den Start und bewältigte mit einer durchschnittlichen Bewertung von durchgehend um die 7,00 stolze 52 kg im Stoßen. Die männlichen Kollegen lieferten sich einen guten Kampf, bis am Ende Marcel Knauth aus Roding vor dem Weidener Kevin Niederhaus klar das Rennen machte.Beim Jahrgang 2003 standen am Ende Emil Bauer vom ASV Neumarkt und Dominik Lang von Weiden auf dem Siegertreppchen, wobei der Neumarkter die Nase vorn hatte.Eine starke Frauentruppe war im Jahrgang 2002 zu finden. Vier junge Damen rangen um die Siegertrophäe. Durchsetzen konnte sich Marie-Kristin Biener aus Roding mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als einem Punkt vor Amelie Hörner vom ASV Neumarkt. Dritte wurde Anna Pilz aus Weiden, den Abschluss bildete Alica Haselmann vom ASV.Noch ein Stück älter und kräftiger waren die Teilnehmer der Jugend. Hier war eine korrekte Technik zwar ebenso wichtig, gezählt hat am Ende die Relativleistung. Tobias Schemmel vom 1. AC Weiden lieferte in der Gewichtsklasse bis 69 kg einen fehlerfreien Wettkampf ab und erzielte 34 Relativpunkte. Daniel Pilz rief in der Gewichtsklasse über 94 kg eine Topleistung ab und erhöhte seinen persönlichen Rekord im Stoßen von 120 auf 125 kg.Die Mannschaftswertung gewann der ASV Neumarkt mit 13 Punkten Vorsprung vor dem TB 03 Roding und dem 1. AC Weiden.