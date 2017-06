Auch der Starkregen kann sie nicht stoppen: Beim Nordostbayerischen Lauf (NOB) lassen es mehr als hundert Kartsportler brummen. Bei den Erwachsenen sticht eine Weidenerin besonders hervor.

(kzr) Für die Vettel-Nachfolger wurde es ernst. Die Kartabteilung des AMC im ADAC richtete am Pfingstsonntag den 41. NOB Jugendkartslalom auf dem Gelände der Firma Ach aus. Erstmals in sieben Klassen gingen dabei 101 Jugendliche an den Start, darunter 19 Mädchen.Die Rennstrecke war mit einer Vielzahl von Pylonen markiert. Sportleiter Otmar Wrobel hatte mit seinem Team aus 20 Ehrenamtlichen alles im Griff. Vor zahlreichen Eltern und Gästen überreichte ADAC-Vorsitzender Karlheinz Ach die Pokale. Finanziell unterstützt hatte das Sportereignis der Förderverein mit Vorsitzendem Tobias Ach. Der Lauf zählte zur Nordbayrischen ADAC Meisterschaft. Angereist waren Teilnehmer auch aus dem Frankenland und Niederbayern. Und sie alle mussten ein wenig Geduld aufbringen: Wegen des Starkregens hatten sich die Starts verschoben. Letztlich konnten die Rennen auf dem anspruchsvollen Parcours aber bis in die Abendstunden problemlos über die Bühne gehen.Sieger in der Bambiniklasse (6 bis 8 Jahre) wurde Jonah Konrad (AMC Weiden) vor Mikha Trapp (MSC Wiesau) und Ben Banczyk (MSC Tirschenreuth). In der 1. Klasse (8 bis 10 Jahre) gewann Quentin Kukla (AC Friedenfels) vor Platz Louis Sebald (MSC Auerbach), Leni Reithmeier (AC Waldershof) und Lukas Hansl (AMC Weiden).In der 2. Klasse (10 bis 12 Jahre) holte sich in beiden Wertungsläufen Robias Bayer (AC Waldershof) den Sieg vor Noah Konrad (AMC Weiden) und Alina Götz (MSC Scheßlitz). In der Klasse 3 (12 bis 14 Jahre) bekam Luis Sollfrank (MSC Wiesau) den Siegerpokal vor Jonas Gründel (AC Waldershof) und Yannik Dunst (AMC Sonnefeld). In der 4. Klasse (14 bis 16 Jahre) holte sich Janin Götz (MSC Scheßlitz) den Sieg vor Günther Dietner (MSC Wiesau) und Alina Fabian (MSC Marktredwitz). In der 5. Klasse (16 bis 18 Jahre) gewann Christian Bachmann (MSC Auerbach) vor Sven Knöller (MSC Frickenhof) und Paul Kißwetter (AC Waldershof).Annalena Wrobel (AMC Weiden) ging bei den Erwachsenen an den Start, war mit 63.09 Sekunden beste Starterin aller Klassen und Teilnehmer. Zweiter bei den Erwachsenen wurde Luitpold Mückl (AMC Weiden) vor Johannes Jäger (MSC Wiesau).