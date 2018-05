Kaum sind für die Weiden Vikings die ersten Zähler in der Football-Landesliga unter Dach und Fach, fiebern sie dem Lokalderby entgegen.

Die neue Saison begann für die Footballer der DJK Weiden Vikings mit einem 48:16-Kantersieg. Zu Gast bei den Ansbach Grizzlies begannen die Wikinger der DJK Weiden auch gleich mit einem Punkte-Feuerwerk. Neben der überragenden Offense überzeugte auch die Defense der Nordmänner aus Weiden gegen die Absteiger der Bayernliga. So setzten sie die gegnerische Line stark unter Druck und stoppten Läufe der Ansbacher früh. Nur im letzten Viertel gelang es Ansbach mit guten Pässen zweimal durch Touchdowns und anschließender erfolgreicher 2-Point-Conversion zu punkten.Zudem schraubten die Vikings zu den Touchdowns von Luke Molidor (3), Darius Evans (2) und Gustavo Torres Jr. (1) mit einem Interception Touchdown, der von Jamie Shotkoski (1) in die Endzone zurückgetragen wurde, den Spielstand in die Höhe. Kicker Karsten Schneider fügte durch ein Field Goal und drei erfolgreiche PATs (Points after Touchdown) sechs Punkte zum Scoreboard hinzu.Nun freut sich das Team auf das erste Heimspiel am Sonntag, 13. Mai (15 Uhr), auf dem Gelände der DJK Weiden. Im Lokalderby gegen die Red Devils aus Kümmersbruck wollen die Vikings einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenspitze der Landesliga machen. Der Head Coach der DJK Wikinger, Brian Jansma, zeigt sich optimistisch und kann auf ein hochmotiviertes Team zurückgreifen.