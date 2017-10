(pfai) Laufen allein ist schon anstrengend. Doch das genügte den 497 Schülern aus Weiden und dem Landkreis Neustadt nicht. Hindernisse galt es für sie außerdem zu überwinden. Und um das zu schaffen, tummelte sich am Donnerstag ein bunter Haufen aus motivierten Kindern, Lehrer und Helfer auf dem Gelände der DJK Weiden.

"Der Crosslauf war einfach genial. Wir würden ihn gerne noch einmal laufen", sagte eine Schülergruppe freudig. Sie hatte gerade den Hindernislauf erfolgreich hinter sich gebracht. Zum sechsten Mal wurde der Schüler-Cross-Lauf als herbstliches Gegenstück zum Triathlon im Sommer von der Hans-Scholl-Realschule, der Fachschaft Sport, der DJK Weiden und dem Arbeitskreis Schulsport ausgerichtet und organisiert.Teilnehmende Schulen waren Augustinus-Gymnasium, Gustl-Lang-Wirtschaftsschule, Lobkowitz-Realschule und Mittelschule Neustadt, Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule Vohenstrauß, Zottbachtal Mittelschule Pleystein sowie Sophie-Scholl- und Hans-Scholl-Realschule. Alle freuten sich, gegeneinander anzutreten. Die Stimmung war hervorragend. Trotz des kühlen und stürmischen Herbstwetters wetteiferten die ehrgeizigen Schüler im Alter von 11 bis 17 Jahren in vier verschiedenen Wettkampfklassen. Jedes Team bestand aus maximal fünf Mitgliedern. Die vier besten Zeiten wurden in die Wertung aufgenommen und addiert.Ganz kreativ waren die selbst gewählten Mannschaftsnamen: "Pfalzgraf-Hunde" traten gegen "The Rabbits" und "Hurricans" an. Zunächst durften die Jüngeren (U 12) ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen, indem sie eine Runde von einem Kilometer mit Hindernissen bewältigten. Gelaufen wurde auf Aschenbahn und Rasen. Auf der Strecke galt es, Strohballen, einen mit Wasser befüllten Behälter und Schlupftore zu überwinden. Auch wurden Richtungswechsel eingebaut. Danach durften die älteren Jahrgänge an den Parcours und die gleiche Runde jeweils zweimal laufen. "Der Crosslauf an den Schulen wird immer attraktiver. Damals hatten wir mit 300 Startern begonnen. Hintergrund ist, dass alle Schüler einmal in eine Wettkampfsituation kommen sollen", betonte Initiator Christian Buschek, Seminarrektor an der Hans-Scholl-Realschule. Den ersten Startschuss um 9.10 Uhr gab Ramon Gomez-Islinger.Bei der Siegerehrung bekamen die Erstplatzierten auf dem Treppchen rote Shirts mit der Aufschrift "First Place" geschenkt. Alle anderen erfolgreichen Teilnehmer bekamen Urkunden, auf denen ihr Gruppenname und die erreichte Platzierung stand. Initiator Buschek lobte sehr die hervorragende Unterstützung durch diverse Sponsoren sowie durch die Mitorganisatoren des Arbeitskreises Schulsport Weiden und Neustadt, Ramon Gomez-Islinger und Matthias Werner.