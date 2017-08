Es sind immer nur die besonderen Herausforderungen, für die Hermann Böhm seine Laufschuhe schnürt. Diesmal war es der Allgäuer Panorama-Ultra-Marathon. Start und Ziel lagen in Sonthofen. Dazwischen aber waren 70 Kilometer mit 3272 Meter Aufstiegen und 3242 Meter Abstiegen zu bewältigen. Es ging von Sonthofen in südlicher Richtung entlang der Hörnerkette bis ins österreichische Riezlern, weiter nach Oberstdorf und über die Sonnenköpfe zurück nach Sonthofen.

Der 67-jährige Böhm schaffte die Strecke trotz Zeitverlustes durch einen versehentlichen Umweg in 11:55 Stunden und kam in seiner Altersklasse als Dritter ins Ziel. 266 Läufer waren gestartet. Der Altersklassenläufer Böhm schaffte Gesamtplatz 201. In Läuferkreisen gilt dieser Ultra als besonders schwierig. Vierzig Läufer konnten die Strapazen nicht bewältigen und mussten aufgeben. Die Strecke führte fast nur durch alpines Gelände. Trittsicherheit und eine extrem gute Ausdauer sind absolut wichtig. Gelaufen werden musste mit leichtem Rucksack, der Verpflegung, ausreichend Flüssigkeit, Handy, Erste-Hilfe-Pack und Handy enthalten hat. Weil sich Berg- und Talpassagen abwechseln, war es wichtig, auch warme Kleidung mitzunehmen.Gestartet wurde am frühen Morgen um 6 Uhr. Nach 35 Kilometer kamen die Läufer ins Kleinwalsertal. "Ich waren sehr lange auf offener Weide unterwegs, und die Sonne prallte auf mich herunter. Ich nutzte jede Viehtränke, um mir mit der Mütze Wasser über den Kopf zu gießen", sagte Böhm. Sieger wurde der 26-jährige Johannes Klein aus Oberstdorf in überragenden 6:09 Stunden. Schnellste Frau war Verena Melzer aus Sonthofen in 8:02 Stunden. Wohl selten dürften die Läufer im Ziel die Massagen so genossen haben.