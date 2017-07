Ein kleines Jubiläum für ein großes Turnier: Zum zehnten Mal richtet die Tennisgemeinschaft (TG) Neunkirchen die Titelkämpfe um den Sparkassen-Cup aus. Und die Resonanz ist groß.

Die Ergebnisse U7: 1. Cedric Fenzl (TSG Mantel-Weiherhammer), 2. Lena Pöllath, 3. Kilian Meister (beide TG Neunkirchen).



U8 männlich: 1. Darius Feist (TC Grün-Rot Weiden), 2. Jonah Bräuer, 3. Bruno Bräuer (beide TG Neunkirchen).



U8 weiblich: 1. Lena Kammerer (TC am Langen Steg Weiden), 2. Sissa Nonn (TG Neunkirchen).



U9 männlich: 1. Leon Kiener (TSG Mantel-Weiherhammer), 2. Anton Zitzmann (TG Neunkirchen), 3. David Skopek (TSG Mantel-Weiherhammer).



U9 weiblich: 1. Anna-Lena Stangl, 2. Magdalena Pausch, 3. Franziska Stangl und Veronica Wagner (alle TG Neunkirchen).



U10 männlich: 1. Marcel Zwetzig, 2. Simon Döllinger, 3. Patrick Nickolai und Andreas Nickolai (alle TG Neunkirchen).



U10 weiblich: 1. Gabriella Shmaev (TC am Postkeller Weiden), 2. Katharina Pausch (TG Neunkirchen), 3. Emily Fenzl (TSG Mantel-Weiherhammer) und Lena Hartung (TC Pleystein).



U12 männlich: 1. Felix Aures (TC Kümmersbruck), 2. Max Ebenburger (TC Fichtelgebirge), 3. Elias Frischholz (TC am Postkeller Weiden) und Luca Striegl (TG Neunkirchen).



U12 weiblich: 1. Maya Kullmann (TG Neunkirchen), 2. Stephania Shmaev (TC am Postkeller Weiden), 3. Sarah Hentschke (TC am Postkeller Weiden) und Pamela Uwadiale (SG Post-Süd Regensburg).



U14 männlich: 1. Linus Meierhöfer (TC Grün-Rot Weiden), 2. Ferdinand Wich (TC Grün-Rot Weiden), 3. Felix Hartung (TC Pleystein) und Jonas Uschold (TG Parkstein).



U14 weiblich: 1. Johanna Kullmann (TG Neunkirchen), 2. Victoria Reis (TC am Postkeller Weiden), 3. Lucia Sagurna und Lea Scharnagl (beide DJK Neustadt/WN).



U16 männlich: 1. Erik Korcaj (SC Kirchenthumbach), 2. David Hentschke (TC am Postkeller Weiden), 3. Adrian Mattes (TSG Mantel-Weiherhammer).



U16 weiblich: 1. Lia Löffler (DJK Neustadt/WN), 2. Luisa Striegl (DJK Neustadt/WN), 3. Lara Wach (TG Neunkirchen).



U21 männlich: 1. Daniel Dusold (TG Neunkirchen), 2. Jonas Wiederer (TC Grün-Rot Weiden), 3. Michael Jamison (TG Neunkirchen) und Leonardo Matteucci (TC Grün-Rot-Weiden). (lst)

Neunkirchen. An den Start bei der offenen Stadtmeisterschaft gingen 90 Jugendliche aus Weiden und dem Landkreis - fast 30 mehr als im Vorjahr. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Organisatoren um Vorsitzenden Uwe Dressel und Jugendleiterin Lena Alt. Die Arbeit bei der Vorbereitung "hat sich gelohnt", so Dressel. Erneut gibt es eine Masterswertung mit den Landkreismeisterschaften in Mantel-Weiherhammer an diesem Wochenende.Die Jugendlichen, die in Neunkirchen in den Altersklassen U7 (Kleinfeld) bis U21 an den Start gegangen waren, boten den zahlreichen Zuschauern tolle Matches. Die meisten Jungsportler, nämlich 33, kamen von der TG Neunkirchen. Es folgten TSG Mantel-Weiherhammer (8), TC Grün-Rot Weiden (7), TC am Postkeller Weiden (7), DJK Neustadt/WN (6), TG Parkstein (5), SpVgg Pirk (4), DJK Irchenrieth (3), SG Post-Süd Regensburg (3), SC Reuth (2), STC Krummennaab (2), TC Am Langen Steg Weiden (2), TC Kümmersbruck (2), TC Pleystein (2), TuS Schnaittenbach (1), DJK Weiden (1), SC Kirchenthumbach (1) und der TC am Fichtelgebirge (1).