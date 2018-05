Der drittletzte Spieltag in der A-Klasse Ost lief für Tabellenführer SG Waidhaus/Pfrentsch (1./55) nach Wunsch. Die eigene Aufgabe in Floß (7./34) wurde beim 2:0-Sieg relativ souverän erledigt. Dazu ließ Verfolger SpVgg Moosbach (2./51) überraschend Federn.

Somit vergrößerte sich das Polster der SG vor den letzten beiden Spieltagen auf vier Zähler - vor dem punktgleichen Duo TSV Püchersreuth (2./51) und Moosbach. Nun könnten am Freitag im Heimspiel gegen die DJK Neukirchen/Chr. (5./47) die Sektkorken knallen. Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz rechnen sich Püchersreuth, Moosbach, die SG Wurz/Neuhaus (4./49) und Neukirchen noch Chancen aus.VfB Rothenstadt 2:0 (0:0) SpVgg VOH IIITore: 1:0 (56.) Gino Manukyan, 2:0 (63.) Gino Manukyan - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 40 - Bes. Vorkomnis: (75.) Markus Knorr (SpVgg) hält Elfmeter von Gino Manyukan(jsf) Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Beide Abwehrreihen ließen kaum nennenswerte Torchancen zu. In Halbzeit zwei erhöhte Rothenstadt das Tempo. Dies zahlte sich aus, und der VfB ging durch Manukyan in Führung. Dieser war es sieben Minuten später erneut, der den Ball nach einer Flanke gekonnt per Außenrist zum 2:0 ins Tor schlenzte. In der Folgezeit hatten die Gastgeber weitere Möglichkeiten. Doch zuerst verhinderte die Latte einen weiteren Treffer, anschließend der Vohenstraußer Schlussmann, der einen Strafstoß von Manukyan hielt.VfB Thanhausen 1:1 (0:0) SpVgg MoosbachTore: 1:0 (58.) Felix Göhl, 1:1 (88.) Kevin Vogel - SR: Hubert Sternkopf (DJK Neuhaus) - Zuschauer: 90 - Gelb-Rot: (90.+3) Michael Bock (Moosbach)(csc) Die Heimmannschaft nahm das Spiel von der ersten Minute an in die Hand. Der VfB ließ Ball und Gegner laufen. Zur Pause hätte es 4:0 oder 5:0 stehen müssen. Jedoch wurden die Chancen oft zu überhastet vergeben. Die SpVgg hatte im ersten Abschnitt keine einzige Torchance. Nach einem eigentlich verunglückten Schuss aus 16 Metern von Felix Göhl kullerte der Ball zur hochverdienten Führung ins Tor. Nur fünf Minuten später hatte Sladky Pech, als er nur die Latte traf. Kurz vor dem Ende köpfte Kevin Vogel ungehindert zum schmeichelhaften Ausgleich ein. In der Nachspielzeit sah der Torwart der Gäste die Ampelkarte.FC Roggenstein 1:4 (0:2) TSV PüchersreuthTore: 0:1 (32.) Philipp Lindner, 0:2 (39.) Philipp Lindner, 0:3 (53.) Tobias Zenger, 0:4 (65.) Andreas Burkhard, 1:4 (79.) Simon Köhler - SR: Willi Fritz (Weiden) - Zuschauer: 60(jl) Trotz der Niederlage ist für den FC zumindest der Direktabstieg vom Tisch. Allerdings ist das Verlassen des Relegationsplatzes wohl kaum noch zu realisieren. Der FC begann stark, und Köhler hätte die Führung erzielen müssen, doch er traf nur die Latte. Danach dominierten die starken Gäste. Dennoch dauerte es knapp eine halbe Stunde, ehe Lindner das 0:1 markierte. Für den 0:2-Pausenstand sorgte erneut Lindner. Als Zenger auf 0:3 erhöhte war die Partie gelaufen und Burkhard ließ noch den vierten Treffer folgen. Den Ehrentreffer für die Heimelf zum Endstand erzielte Simon Köhler.SV Floß 0:2 (0:1) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1 (7.) Pavel Kalas, 0:2 (90.) Tomas Florus - SR: Erdi Yalcin (SV Inter Bergsteig Amberg) - Zuschauer: 50(alm) Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch einen schönen Schuss in den Winkel in Führung. Danach hatte die SG Möglichkeiten zu erhöhen, aber vergab diese oder scheiterte am SV-Keeper. Erst nach 30 Minuten kam Floß besser ins Spiel. In der zweiten Hälfte bestimmte die Heimelf das Geschehen, jedoch ohne zwingende Torgelegenheiten. Das 0:2 fiel Sekunden vor Schluss als Floß alles nach vorne geworfen hatte.DJK Neukirchen/Chr. 6:0 (3:0) DJK Neustadt/WN IITore: 1:0 (11.) Max Woppmann, 2:0 (30.) Tobias Wüst, 3:0 (38.) Heiko Nickl, 4:0 (56./Eigentor) Christian Peter, 5:0 (68.) Mario Baier, 6:0 (87.) Josef Wittmann - SR: Özdemir Özbay (SV Anadoluspor) - Zuschauer: 40(pi) Das vorletzte Heimspiel der Saison war ganz nach dem Geschmack der heimischen Fans, die nur eines bedauerten: Die Torausbeute hätte noch höher sein können. Mit einer Einschränkung: Die Gäste hätten auch ein paar Mal zum Zuge kommen können, so dass ohne weiteres zehn Treffen möglich gewesen wären. Der Sieg der Hausherren war jedoch nie in Gefahr, da die Neustädter viel zu harmlos agierten. Und so war die Messe bereits zum Ende der ersten Halbzeit gelesen.SG Wurz/Neuhaus 3:0 (3:0) FC Luhe-Markt IITore: 1:0 (13.) Nico Heimerl, 2:0 (22.) Patrick Trautner, 3:0 (30.) Manuel Windschiegl - SR: Karlheinz Klein jun. (Weiden) - Zuschauer: 60In einem Spiel ohne Aufreger verzeichnete die SG einen nie gefährdeteten Sieg gegen das Schlusslicht. Es reichten die ersten 30 Minuten, um den Endstand her zu stellen.SV Schönkirch 0:2 (0:0) SpVgg Schirmitz IITore: 0:1 (51.) Daniel Wohner, 0:2 (67.) Dieter Wohner - SR: Roland Bauer (Waldsassen) - Zuschauer: 40