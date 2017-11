Mit soviel Gegenwehr hatte Spitzenreiter SG Waidhaus/Pfrentsch (34) beim FC Luhe-Markt II (4) nicht gerechnet. Das Schlusslicht spielte zeitweise richtig gut und glich sogar einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende aber reichte es nicht. Auch die Verfolger der SG, der TSV Püchersreuth (2./31) und die DJK Neustadt II (3./29), überzeugten mit klaren Siegen.

DJK Neukirchen 1:0 (1:0) SpVgg Schirmitz IITor: 1:0 (17.) Tobias Wüst - SR: Wilhelm Fritz (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 30(pi) Das Spiel gegen die "Zweite" des Bezirksligisten war ausgeglichen, auch in puncto Gelber Karten. Die gab es vom Unparteiischen für jedes Team vier Mal. Dass sich die DJK um Spielertrainer Thomas Wittmann dennoch den Sieg verdient hatte, lag an der Anzahl der Torchancen. Und da war der Vorteil ganz klar aufseiten der Gastgeber. Dem "Tor des Tages" durch Tobias Wüst hätten nämlich weitere Treffer folgen können, wenn nicht gar müssen.Vohenstrauß III 1:4 (1:2) DJK Neustadt IITore: 1:0 (13.) Paul Wittmann, 1:1 (41.) Stefan Siegert, 1:2 (43.) Julian Üblacker, 1:3 (79.) Philipp Hanker, 1:4 (86.) Stefan Siegert - SR: Hans Fischer (Tännesberg) - Zuschauer: 50(ggr) Wieder einmal war die Heimelf zu harmlos und nach vorne auch zu einfallslos. Obwohl man durch Wittmann in Führung ging, war es doch zu wenig. Die Gäste kamen kurz vor der und vor allem in der zweiten Halbzeit stark auf und schossen die SpVgg fast ein wenig ab. Damit bleibt Vohenstrauß in der Abstiegszone.SC Luhe-Markt II 2:4 (0:2) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1 (10.) Peter Tretter, 0:2 (15.) Peter Tretter, 1:2 (53.) Johannes Winderl, 2:2 (75.) Josip Piskovic, 2:3 (79.) Peter Tretter, 2:4 (87.) Tomas Florus - SR: Wolfgang Amtmann (Grafenwöhr) - Zuschauer: 60Obwohl der FC gut ins Spiel fand, stand es schon nach 15 Minuten 2:0 für die Gäste. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dominierte der Tabellenführer, aber die FC-Abwehr ließ keine Tore mehr zu. Nach der Pause gab Luhe-Markt II den Ton an und erzielte durch Treffer von Winderl und Piskovic den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gäste einfach mehr Reserven und vor allem einen Spieler wie Peter Tretter. Er brachte seine Mannschaft mit seinem dritten Treffer wieder in Front. Mit dem 2:4 in der 87. Minute durch Florus war die Partie endgültig entschieden.SV Floß 0:1 (0:1) SV SchönkirchTor: 0:1 (18.) Patrick Gleissner - SR: Kevin Hirsch - Zuschauer 35 - SR: Kevin Hirsch (FSV Tirschenreuth) - Gelb-Rot: (34.) Lukas Schaller - Rot: (90.) Philipp Schaller (beide Floß)(mac) In einem fairen Derby erarbeitete sich die Heimmannschaft von Anfang an eine Feldüberlegenheit. Jedoch brachte man, um erfolgreich zu sein, den sogenannten finalen Pass nicht zustande. Besser machte es der Gast, als dieser völlig überraschend in Führung ging. Patrick Gleissner verwandelte eine schöne Hereingabe per Kopf. Das Heimteam drückte unbeirrt weiter auf das Schönkircher Tor. Jedoch sich selber reduzierend, ob berechtigt oder unberechtigt, beraubten sich die Flosser der Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Nun muss der Blick in die unteren Regionen der Tabelle gerichtet werden.SG Wurz/Neuhaus 1:1 (1:0) SpVgg MoosbachTore: 1:0 (26.) Patrick Trautner, 1:1 (60.) Jakub Hradek - SR: André Wächter (Grafenwöhr) - Zuschauer: 100Die SG war die ersten 15 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz und hatte Glück. Torwart Jonas Kreinhöfner hielt, was zu halten war. Durch ein schönes Freistoßtor von Trautner drehte sich das Spiel und nun war die Spielgemeinschaft gleichwertig. Chancen waren auf beiden Seiten zu verzeichnen, aber bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0. Nach der Pause wurde Moosbach stärker und brachte die SG-Abwehr ein um anders mal in Verlegenheit. Wieder durch einen Abwehrfehler glich der Gastgeber durch Hradeck aus. Zum Schluss drängte Wurz/Neuhaus auf den Sieg, aber die Chancen brachten nicht den erhofften Siegtreffer. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.VfB Rothenstadt 0:3 (0:1) TSV PüchersreuthTore: 0:1 (10.) Jürgen Käs, 0:2 (70.) Philipp Lindner, 0:3 (76./Elfmeter) Daniel Stifter - SR: Dietmar Schieder (Weiden) - Zuschauer: 75(jsf) Gleich mit der ersten Chance ging Püchersreuth durch Käs in Führung. In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. In Halbzeit zwei hatte Rothenstadt mehr Spielanteile, das Tor erzielten allerdings wieder die Gäste durch Lindner. Für die endgültige Entscheidung und den Endstand sorgte Stifter per Elfmeter.FC Roggenstein - VfB Thanhausen abgesagt