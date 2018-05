Zwei Spieltage vor Saisonende bleibt in der A-Klasse West alles beim Alten: Die SpVgg Windischeschenbach (1. Platz/51 Punkte) nahm die Hürde in Kemnath problemlos mit 3:0 und verteidigte gegenüber dem ebenfalls siegreichen TSV Kastl (2./47) seine Vier-Punkte-Führung. Mit einem Dreier im Heimspiel gegen die SpVgg Neustadt/Kulm kann Windischeschenbach an diesem Freitagabend die Meisterschaft und Rückkehr in die Kreisklasse feiern. Da die SpVgg Trabitz nicht antrat, wird der SV Immenreuth (3./43) am Grünen Tisch die Punkte erhalten. Und weil Kastl am letzten Spieltag spielfrei ist, haben die Immenreuther die besseren Chancen auf die Vizemeisterschaft.

SVSW Kemnath II 0:3 (0:2) SpVgg W'eschenbachTore: 0:1 (4.) Dustin Lippert, 0:2 (23.) Frank Eckl, 0:3 (74.) Frank Eckl - SR: Anton Dötsch (Tremmersdorf) - Zuschauer: 40(fho) Der Gastgeber konzentrierte sich auf eine kompakte Defensivarbeit, welche bereits nach vier Minuten von Lippert auf die Probe gestellt wurde. Dieser konnte eine SVSW-Nachlässigkeit zur Führung nutzen. In der Folge blieben die Schwarz-Gelben die spielbestimmende Mannschaft. Torchancen gab es aber kaum. SpVgg-Torjäger Eckl konnte eine Möglichkeit dann doch zum 0:2 nutzen. Nach der Pause blieb die SpVgg tonangebend. Allerdings steckte die Heimelf nicht auf und erspielte sich in Person von Özkan zwei "Hundertprozentige". Für die Entscheidung sorgte auf der anderen Seite Eckl.TSV Kastl 3:0 (1:0) SV Altenstadt/WNTore: 1:0 (39.) Florian Kastner, 2:0 (60.) Tobias Dobmann, 3:0 (81.) Daniel Streng - SR: Stephan Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 60(kej) Die Überlegenheit der Gastgeber schlug sich am Ende in drei Treffern und einem deutlichen 3:0-Heimsieg nieder. Die Gäste hatten in beiden Durchgängen jeweils einmal das Pech, dass ein TSV-Abwehrspieler für den bereits geschlagenen Keeper einen Gegentreffer verhindern konnte.VfB Weiden 1:2 (1:1) SC K'thumbach IITore: 0:1 (02.) Fabian Gradl, 1:1 (18.) Stefan Heisig, 1:2 (60.) Mohammad Alkhlef - SR: Karsten Runkel (FC Roggenstein) - Zuschauer: 30(wet) Die stark ersatzgeschwächte Heimelf stand zu Beginn der Partie tief und überließ den Gästen das Mittelfeld: Der SC erzielte mit seiner ersten Aktion den Führungstreffer. Die Abwehr der Heimelf konnte einen langen Ball, trotz mehrerer Versuche, nicht klären. Fabian Gradl bedankte sich mit dem 0:1. Die Hausherren versuchten, mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Stefan Heisig erzielte in der 18. Minute den Ausgleich. Nach der Pause spielte sich das Geschehen meistens im Mittelfeld ab. Mohammad Alkhlef nutzte eine Uneinigkeit in der Abwehr des VfB und erzielte den nicht unverdienten Siegtreffer.SpVgg Neustadt/K. 6:2 (2:1) TSV Erbendorf IITore: 1:0 (16.) Jannik Deubzer, 1:1 (27.) Mohammet Dal, 2:1 (42.) Dominic Dollhopf, 3:1, 4:1, 5:1 (49., 51.,63.) Peter Kopp, 5:2 (87.) Ulus Tarkan, 6:2 (89.) Jannik Deubzer - SR: Norbert Ferstl (TSV Pressath) - Zuschauer: 40(ww) Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, das von Abspielfehlern geprägt war. Vor allem die Gastgeber fanden nicht ins Spiel, weil die Gäste spritziger wirkten. Nach einem schönen Alleingang legte Ralf Dollhopf für Deubzer auf, so dass dieser keine Mühe beim 1:0 hatte. Nach einem Torwartfehler glich der Gast nicht unverdient aus. In der Folge hatte die SpVgg zunächst mit einem Pfostentreffer Pech, ehe Dominic Dollhopf zur Pausenführung einschoss. Nach dem Wechsel gelang dem 55-jährigen Einwechselspieler Peter Kopp jeweils per Konter ein Hattrick. Damit war die Partie entschieden. Der Gast spielte weiter munter mit. Neustadt nutzte jede Chance eiskalt. Der Sieg der Gastgeber fiel gemessen an den Spielanteilen etwas zu hoch aus.DJK Weiden II 2:1 (1:0) SV Grafenwöhr IITore: 1:0 (21.) Philipp Ertl, 1:1 (55.) Andreas Reiter, 2:1 (60.) Philipp Ertl - SR: Walter Hanauer (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 30(ksr) Der Gastgeber wollte unbedingt die drei Punkte und legte offensiv los. Es gab eine Vielzahl von Torchancen, was zwangsläufig zum 1:0 führte. Nach dem Wechsel blieb die DJK-Reserve dominant, aber es fehlte die letzte Konsequenz. Überraschend erzielten die Gäste nach einem Fehler der DJK-Hintermannschaft den Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte der gut aufgelegte Ertl. Somit hat Weiden II den Klassenerhalt unter Dach und Fach.