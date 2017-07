Aller Voraussicht nach beginnt die Sanierung in den Realschulsportstätten zum Zwischenzeugnis im Februar 2018. Dann heißt es zusammenrücken. Wie bei der Schließung der Mehrzweckhalle setzt Christian Meiler vom Sportbüro der Stadt auf Koordination der Trainingszeiten.

Meiler möchte keinen Verein im Regen stehen lassen, aber gewisse Einschnitte seien unumgänglich. Er kündigte eine große Besprechung rechtzeitig im Neuen Rathaus an. Präsident Reinhard Meier vom Stadtverband für Leibesübungen (SfL) begrüßte die Delegierten im "Ach-Stodl" und dankte dem ADAC-Team für die Bewirtung. Er gratulierte zu sportlichen Erfolgen: den Herren AK 65 des TC Grün-Rot zum Aufstieg, den SV-Wasserballern zum "Double", Daniel Scheil zu Paralympics-Silber im Kugelstoßen und Irmgard Knöbl zur Bayerischen Meisterschaft im Schießen mit Zielfernrohr. Vizepräsidentin Andrea Glaubitz dankte den Sportvereinen, die das Kinderbürgerfest bereicherten.Am 2. und 3. September findet das RSG-Reit- und Springturnier am Reitstall Wenzel und am 10. September das Reitnachwuchsturnier am Schwedentisch statt. Der TC Neunkirchen richtet bis 2019 die Stadtmeisterschaften im Jugendtennis aus. Nächste Monatsversammlung ist am 19. September um 19 Uhr im Gasthof Strehl in der Weiding.