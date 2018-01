74 Tore in 21 spannenden Spielen, herausragende Leistungen der Torhüterinnen und einen verdienten Sieger - auf diesen Nenner lässt sich das Hallenfußball-Turnier der Damen der SpVgg SV Weiden bringen, das am Samstag in der Weidener Mehrzweckhalle über die Bühne ging. Letztendlich hatte der Bezirksoberligist SV Altenstadt/Voh. die Nase vorne, er kassierte lediglich eine Niederlage. Auf dem zweiten Rang folgten die Gastgeberinnen, auf dem dritten der punktgleiche thüringische Oberligist SC Oberlind.

"Das war beste Werbung für den Frauenfußball", sagten bei der Siegerehrung SpVgg SV-Vorsitzender Kurt Haas, Abteilungsleiter Karl-Heinz Luber und Thomas Binner, Repräsentant des Sponsors Autohaus Süd in Weiden. Und sie hatten mit dieser Einschätzung vollkommen Recht, denn die sieben teilnehmenden Mannschaften boten viele technische Kabinettstückchen. Dass mit dem SC Regensburg ein Verein kurzfristig absagen musste, fiel dabei nicht sonderlich ins Gewicht. Kurzfristig wurde daher der Turniermodus "Jeder gegen jeden" umgestellt.Als beste Torhüterin wurde bei der Siegerehrung Simone Böhm (SpVgg SV Weiden) ausgezeichnet, beste Spielerin war Sabrina Herl (TSV Neudorf) und beste Torschützin Corinna Meier (SV Altenstadt/Voh.).ErgebnisseNeudorf - Auerbach 1:1, SpVgg SV Weiden II - Theuern 0:4, SpVgg SV Weiden I - Altenstadt/V. 4:0, SC Oberlind - TSV Neudorf 2:1, Auerbach - Theuern 2:1, SpVgg SV II - SpVgg SV I 1:4, Neudorf - Altenstadt/V. 0:1, Theuern - Oberlind 1:2, Auerbach - SpVgg SV II 5:0, SpVgg SV I - TSV Neudorf 0:4, Oberlind -SpVgg SV II 2:1, Altenstadt/V. - Auerbach 2:1, Neudorf - Theuern 3:0, Altenstadt/V. - Oberlind 2:1, Auerbach - SpVgg SV I 1:0, SpVgg SV II - Neudorf 1:10, Theuern - Altenstadt/V. 2:6, SpVgg SV I - Oberlind 3:0, Altenstadt/V. - SpVgg SV II 3:0, Oberl. - Auerb. 2:0, SpVgg SV I - Theuern 2:01. SV Altenstadt/Voh. 14:8 15 2. SpVgg SV Weiden I 13:6 12 3. SC Oberlind 9:8 12 4. TSV Neudorf 19:5 10 5. SV 08 Auerbach 10:6 10 6. TSV Theuern 8:15 3 7. SpVgg SV Weiden II 3:28 0