Die Weiden Vikings sind Meister der Aufbauliga. Im letzten und entscheidenden Saisonspiel lassen sie dem Konkurrenten Nürnberg Hawks keine Chance.

Die Vikings haben in ihrer ersten Saison den ersten Titel eingefahren. Durch einen unerwartet hohen 36:0-Heimsieg gegen Nürnberg sicherten sie sich nicht nur Platz eins in der Aufbauliga, sondern auch den Aufstieg in die Landesliga."Das Spiel heute war perfekt. Wir haben keine einzige Strafe bekommen, hatten keine Turnovers und machten keine Fehler", sagte Cheftrainer Brian Jansma. "Zu sehen, wie die Spieler motiviert waren und kämpften, macht mich sehr stolz." Tatsächlich beenden die Vikings ihre erste Saison recht beeindruckend. Zu Buche stehen zehn Siege und zwei Niederlagen bei einem Punkteverhältnis von 338:99 In fünf Spielen ließ man nicht einen Punkt zu und in sieben Spielen erreichte man mehr als 30 Punkte. Zudem sind die Vikings das einzige Team, das zu Hause ungeschlagen blieb.Die Mannschaft um das Quarterbackgespann Michael Stahl und Dee Stephens ging vor 280 Zuschauern hochmotiviert und konzentriert in die Partie. Es galt, die gegnerische Abwehrreihe zu knacken. Die Hawks konnten vor dem Spitzenspiel hinter den Vikings die zweitbeste Defense der Liga vorweisen. Und nach einer Defense-Schlacht sah es zunächst auch aus, als die ersten Angriffsversuche beider Teams jeweils sofort nach drei Versuchen gestoppt werden konnten. Und auch beim nächsten Drive ließ die Weidener Abwehr nichts zu. Die Hawks mussten erneut punkten. Dies ging ordentlich schief, wodurch die Hausherren nahe an der gegnerischen Endzone in Ballbesitz kamen. Diese Chance ließ sich Runningback Luke Molidor nicht nehmen und lief für die ersten Punkte in die Endzone. Kicker Markus Stark traf beim Extrapunktversuch und sorgte für die 7:0-Führung.Jetzt kamen die Vikings ins Rollen. Fullback Fabrice Solahoue legte mit dem nächsten Touchdown nach, ebenso wie Luke Molidor, der vor der Pause sogar noch zwei weitere Male in die Endzone marschierte. Möglich machte das neben einer gut funktionierenden O-Line auch die Defense der Hausherren, die den Hawks keine Luft zum Atmen ließ, deren Angriffsversuche immer schnell stoppte und in Person von Cornerback Thomas Scheck auch eine Interception verbuchte. Markus Stark verwandelte drei von vier Extrapunkten zum 27:0-Pausenstand.Nach Wiederanpfiff ließ Weiden nicht locker. Gegen Luke Molidor fand die Defense der Nürnberger kein Mittel. Er machte mit seinem vierten Touchdown endgültig alle Nürnberger Hoffnungen auf eine Wende zunichte. Mit dem geglückten Extrapunkt stand es nun 34:0.Danach schraubte die Weidener Offense das Tempo etwas zurück. Anders die Defense, die ihre Bilanz von nicht einmal 100 zugelassenen Punkten in der Saison halten wollte. So erzwang man noch zwei weitere Punkte in Form eines Safteys, als der Snapper der Hawks den Ball über den Kopf seines Punters ins Aus beförderte.