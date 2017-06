Erfolgreicher Samstag für die Weiden Vikings: Gleich mehrere Siege fuhren die Mannschaften im American Football ein. Neben den Herren, die in der Aufbauliga einen ungefährdeten 36:0-Auswärtserfolg gegen die Mittelstreu Tigers verbuchten, holte sich das U-15-Flag-Team bei seinem ersten Turnier mit drei Teilnehmern den ersten Platz.

Furioser Beginn

Auf Platz zwei

Die Herren der Weiden Vikings starteten wie die Feuerwehr und schafften im ersten Viertel durch Runningback Ryan Hogue zwei Touchdowns. Zusätzlich gelang eine Zwei-Punkt-Conversion, als Alexander Riedl den schon verloren geglaubten Ball in der Endzone zum 14:0 sicherte. Die Gastgeber kamen nicht ins Spiel und konnten der Vikings Defense wenig entgegensetzen. Dies gipfelte in einer Interception, die Dominik Fischer in die Endzone trug.Die Verteidigung der Vikings blieb auch im zweiten Quarter am Drücker und erzwang kurz vor der gegnerischen Endzone erneut eine Interception, die dieses Mal Daniel Bayer in die Endzone trug. Ryan Hogue machte den 28:0-Halbzeitstand fix.In Halbzeit zwei gaben die Gäste weiter Vollgas und erzielten wiederum durch Ryan Hogue den nächsten Touchdown, nachdem sie in kürzester Zeit 94 Yards zurückgelegt hatten. Maximilian Steinkohl sorgte für den 36:0-Zwischenstand. Dieser hätte noch leicht ausgebaut werden können, als Quarterback Fabian Hohlrüther das Ei auf Anthony Carter warf und dieser 25 Yards vor der Endzone die Mittelstreu Defense links liegen ließ. Allerdings wurde der Touchdown aufgrund eines Fouls der Vikings Offense aberkannt. Im letzten Quarter steigerten sich die Gastgeber und ließen keine Punkte mehr zu. Die Verteidigung der Weidener gab sich ebenfalls keine Blöße, so dass es beim 36:0-Endstand blieb.Mit diesem Sieg steht Weiden nun mit 8:2-Punkten wieder auf Position zwei der Tabelle hinter den Mad Bulldogs aus Amberg, welche die selbe Ausbeute vorweisen können.Das U-15 Flag-Team der Vikings erwischte einen Sahnetag beim ersten Turnier in Aschaffenburg. Im ersten Spiel kämpfte man den Gastgeber mit 22:19 nieder. Gegen die Mad Bulldogs aus Amberg landete Weiden einen48:0-Kantersieg, womit man sich den ersten Turniersieg holten.