Am Weidener Flutkanal ist für die Gegner nichts zu holen. Zumindest im American Football. Die Vikings machen erneut kurzen Prozess.

Gegen die Mittelstreu Tigers fuhren die Vikings einen klaren 26:0-Sieg ein und sind aufgrund der Niederlage der Nürnberg Hawks alleiniger Tabellenführer in der Aufbauliga. Trotzdem war Cheftrainer Brian Jansma mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden. Und das, obwohl sein Team loslegte wie gewohnt. Bereits im ersten Viertel erarbeiteten sich die Weidener mit zwei Touchdowns und einem geglückten Zweipunktversuch durch Runningback Darius Evans eine 14:0-Führung. Im zweiten Viertel setzten die Vikings vermehrt auf Passspiel, was mit einem 26:0-Pausenstand belohnt wurde. Einziger Wermutstropfen zu diesem Zeitpunkt war der Ausfall von Runningback Darius Evans, der sich schwer am Fuß verletzte.Nach der Pause ließen die Hausherren stark nach. Mehrere unnötige Strafen, schlechte Tacklings und viele vermeidbare Fehler kennzeichneten die zweite Halbzeit. So blieb es bis zum Schluss beim 26:0. In zwei Wochen geht es für die Vikings im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten Nürnberg Hawks um die Meisterschaft.