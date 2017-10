Auch im zweiten Derby gegen die Red Devils Kümmersbrück blieben die Weiden Vikings siegreich und schickten die Gäste mit 32:8 auf die Heimreise.

Zu Beginn sah es allerdings nicht nach einer klaren Sache für das American-Football-Team aus Weiden aus. Gleich in ihrem ersten Drive verloren die Vikings den Ball in der gegnerischen Hälfte. Die Devils übernahmen ihn und kamen der Weidener Endzone auch gefährlich nahe, konnten jedoch kein Kapital aus der guten Feldposition schlagen. So richtig auf Touren kam die Vikings Offense erst im zweiten Quarter. 15 Yards vor der Endzone gelang es Runningback Ryan Hogue, seinen Mitspieler Anthony Carter in der Endzone für den ersten Touchdown zu finden. Dies wiederholten die beiden bei der Zwei-Punkte-Conversion und sorgten für die 8:0-Führung.Danach ging es munter weiter. Luke Molidor besorgte mit seinem ersten Touchdown die nächsten Punkte. Quarterback Fabian Hohlrüther lief für die beiden Extrapunkte anschließend das Ei selbst in die Endzone. Wenig später war es wieder Runningback Luke Molidor, der jetzt richtig heiß lief und den nächsten Touchdown erzielte. Die zwei Extrapunkte erlief er ebenfalls, so dass Weiden mit einer komfortablen 24:0-Führung in die Halbzeit ging.Nach einem mäßigen dritten Viertel kamen die rund 150 Zuschauer erst im letzten Abschnitt wieder auf ihre Kosten. Wieder war es Runningback Luke Molidor, der unaufhaltsam durch die Verteidigungsreihen der Devils pflügte und acht weitere Punkte einsackte. Gleich im Anschluss an das 32:0 verkürzte Kümmersbruck zum Endstand von 32:8.