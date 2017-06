Ab in den Norden heißt es am Samstag, 24. Juni, (14 Uhr) für die Weiden Vikings, wenn es in das Grabfeld zu den Mittelstreu Tigers in Unterfranken geht. Die Tigers verloren bis dato all ihre Partien in der Aufbauliga. Auch gegen die Kümmersbruck Red Devils mussten die Tigers sich kürzlich klar mit 0:26 geschlagen geben. Die Vikings hingegen wollen nicht locker lassen und drängen nach einem dramatischen Nervenkrimi gegen die Regensburg Royals, mit dem glücklicheren Ende für Weiden, auf den nächsten Sieg. Trotz aller Vorzeichen darf der noch gänzlich unbekannte Gegner nicht unterschätzt werden, wenngleich die Marschroute für die Wikinger in diesem Auswärtsspiel klar ist. Bild: exb